Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
9:25
Керлинг
Мужчины. Россия - Швеция. Предварительный этап
13:55
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финальные соревнования
13:55
Прыжки на лыжах с трамплина
Мужчины. Командный турнир. Большой трамплин
15:00
Керлинг
Женщины. Россия - Дания. Предварительный этап
14.02.2022 07:20

Надежда Сергеева стала десятой в соревнованиях на монобобе на ОИ-2022

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская спортсменка Надежда Сергеева стала 10-й в соревнованиях на монобобе на Олимпийских играх в Пекине.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Бобслей на Олимпиаде в Пекине

Все участницы соревнований совершили по четыре спуска, по итогам которых определились призеры Игр. Лучшее время показала американка Кейли Хемфрис - 4 минуты 19,27 секунды.

Второй результат у ее соотечественницы Эланы Майерс Тейлор, уступившей чемпионке 1,54 секунды. Бронза у спортсменки из Канады Кристин де Брюн - 1,76 секунды.

Россию в этом виде программы представляла Надежда Сергеева. Она сумела замкнуть десятку сильнейших. Результат россиянки - 4 минуты 23,59 секунды.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро Олимпийских игр

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро Олимпийских игр

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду. Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Бронза на счету американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью

Российские хоккеисты сыграют с победителем пары Дания-Латвия

Российские хоккеисты сыграют с победителем пары Дания-Латвия

В Пекине завершился групповой этап в рамках хоккейного турнира на Олимпиаде-2022. Своих потенциальных соперников по плей-офф узнала сборная России. Подопечные Алексея Жамнова сыграют с победителем пары Дания-Латвия

Россия поднялась на второе место по общему числу медалей на Олимпиаде

Россия поднялась на второе место по общему числу медалей на Олимпиаде

Российские спортсмены завоевали 13 февраля одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды Олимпийских игр. По общему количеству медалей Россия занимает второе место, уступая лишь норвежцам

Конькобежка Голикова завоевала бронзу на дистанции 500 метров

Конькобежка Голикова завоевала бронзу на дистанции 500 метров

Российская конькобежка Ангелина Голикова с результатом 37,12 секунды завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в забегах на дистанции 500 метров. Победу одержала американка Эрин Джексон, у японки Михо Такаги - серебро