Надежда Сергеева стала десятой в соревнованиях на монобобе на ОИ-2022

Российская спортсменка Надежда Сергеева стала 10-й в соревнованиях на монобобе на Олимпийских играх в Пекине.

Все участницы соревнований совершили по четыре спуска, по итогам которых определились призеры Игр. Лучшее время показала американка Кейли Хемфрис - 4 минуты 19,27 секунды.

Второй результат у ее соотечественницы Эланы Майерс Тейлор, уступившей чемпионке 1,54 секунды. Бронза у спортсменки из Канады Кристин де Брюн - 1,76 секунды.

Россию в этом виде программы представляла Надежда Сергеева. Она сумела замкнуть десятку сильнейших. Результат россиянки - 4 минуты 23,59 секунды.