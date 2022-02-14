В WADA не знали, что пробу Валиевой нужно проверить до Олимпиады

Всемирное антидопинговое агентство разочаровано решением Спортивного арбитражного суда разрешить Камиле Валиевой выступать на Олимпиаде в Пекине. Позднее появление результатов тестов там объяснили тем, что не знали, что должны были сделать это до старта Игр-2022.

Всемирное антидопинговое агентство опубликовало заявление в связи с решением CAS о допуске российской фигуристки к участию в турнире одиночниц.

В WADA отметили разочарование итогами разбирательства, а также объяснили причины того, почему результаты допинг-пробы от 25 декабря стали известны так поздно, переложив вину на Российское антидопинговое агентство.