В WADA не знали, что пробу Валиевой нужно проверить до Олимпиады
Всемирное антидопинговое агентство разочаровано решением Спортивного арбитражного суда разрешить Камиле Валиевой выступать на Олимпиаде в Пекине. Позднее появление результатов тестов там объяснили тем, что не знали, что должны были сделать это до старта Игр-2022.
Всемирное антидопинговое агентство опубликовало заявление в связи с решением CAS о допуске российской фигуристки к участию в турнире одиночниц.
В WADA отметили разочарование итогами разбирательства, а также объяснили причины того, почему результаты допинг-пробы от 25 декабря стали известны так поздно, переложив вину на Российское антидопинговое агентство.
CAS объяснил свое решение допустить Валиеву до Олимпиады
Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде. Недопуск спортсменки нанесет ей непоправимый вред и ущерб в данных обстоятельствах, говорится в заявлении. CAS также учел, что ее поздно известили о положительной допинг-пробе
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро Олимпийских игр
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду. Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Бронза на счету американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью