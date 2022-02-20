Назван состав сборной России по хоккею на финал Олимпиады

Стал известен состав российской сборной по хоккею на финальный матч зимних Олимпийских игр в Пекине против Финляндии.

Составы звеньев команды Алексея Жамнова выглядят следующим образом. Первое: защитники - Александр Никишин, Никита Нестеров; нападающие - Вадим Шипачев (капитан), Андрей Чибисов, Кирилл Семенов; Второе: Егор Яковлев, Никита Гусев, Владимир Ткачев, Александр Елесин, Арсений Грицюк; Третье: Вячеслав Войнов, Сергей Телегин, Антон Слепышев, Дмитрий Воронков, Павел Карнаухов; Четвертое: Сергей Плотников, Дамир Шарипзянов, Сергей Андронов, Артур Каюмов, Михаил Григоренко. Основным вратарем будет Иван Федотов, запасным - Тимур Билялов. Напомним, что матч начнется в 7:10 по московскому времени. Сборная России может во второй раз подряд стать победителем Олимпиады.