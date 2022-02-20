Финляндия - Россия. Онлайн-трансляция хоккейного финала Олимпиады-2022

Сегодня на стадионе "Национальный" в Пекине состоится финальный матч олимпийского хоккейного турнира, в котором сыграют сборные Финляндии и России. Начало встречи - в 7:10 по московскому времени.

Финляндия на этом турнире действует безупречно. На групповом этапе она выиграла все три матча, в 1/4 финала крупно обыграла Швейцарию (5:1), а в полуфинале - Словакию со счетом 2:0.

У России тем временем не все прошло так гладко, во многих моментах нам улыбнулась удача. На групповом этапе команда Алексея Жамнова добилась трудных побед над Швейцарией (1:0) и Данией (2:0), затем последовал проигрыш от чехов в овертайме (5:6). В четвертьфинале россияне разобрались с Данией - 3:1, а в полуфинале смогли одолеть шведов только в серии буллитов.

Но, конечно, дело не только в везении. Видно, что по ходу турнира российская сборная прибавляла, искала свою игру. Особенно хочется отметить игру голкипера Ивана Федорова, который из раза в раз выручал свою команду. Конечно, и в финальном матче он тоже займет место в воротах.

В сегодняшней встрече трудно назвать очевидного фаворита, скорее всего, борьба будет такой же упорной, как в матче полуфинала со Швецией. Финляндия играет стабильнее, но в ней 18 игроков из КХЛ, которые хорошо знакомы нашему тренерскому штабу. Можно придумать, как сломить сопротивление соперников.