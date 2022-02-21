Песков: Наши олимпийцы - молодцы

Российская команда на Олимпиаде выложилась по полной, спортсмены - молодцы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об итогах выступления в Пекине.

"Наши олимпийцы - молодцы, каждый выложился по полной", - оценил он.

Пресс-секретарь президента заметил, что у кого-то все получилось, у кого-то - нет. "Конечно, мы все хотим, чтобы все медали на Олимпиаде были наши, но это невозможно", - продолжил он. "Кто-то был сильнее наших спортсменов, и мы радуемся и за наши победы, и за победы соперников", - сказал Песков.

"В любом случае все это способствует развитию спорта и идей олимпизма, а главное - несет идеи спорта и здорового образа жизни всем гражданам", - заключил пресс-секретарь президента.