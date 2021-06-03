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03.06.2021 16:19
Рубрика: Общество

Жар-птица из русских сказок стала символом чемпионата мира по пляжному футболу в России

Текст: Артем Локалов

Помимо Жар-птицы, рядом с которой изображен футболист, на плакате также есть мяч, представленный в виде золотого яблока. Оно, как отмечается в официальном пресс-релизе Международной федерации футбола (ФИФА), "согласно русской легенде, символизирует силу и молодость".

На плакате также изображены купола собора Василия Блаженного, горизонт Москвы и стадион "Лужники". Общий стиль и цвета - под влиянием русских мотивов и архитектуры.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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К старту турнира - он пройдет с 19 по 29 августа, правда, не на Красной площади, а в "Лужниках" - построят временный стадион рядом с Большой спортивной ареной.

Сегодня на месте, где будет возведена арена, был представлен огромный холст с официальным плакатом чемпионата.

Чемпионат мира по пляжному футболу проходит каждые два года. Сборная России дважды становилась лучшей в мире - в 2011-м и 2013-м годах. Также наша команда двукратный бронзовый призер. Бронзу российская команда завоевала, в том числе, на последнем чемпионате мира, который проходил в 2019 году в Парагвае. Соперники сборной России на групповом этапе домашнего чемпионата, который наша страна принимает впервые, станут изестны после жеребьевки 8 июля.

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