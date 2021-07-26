"Олимпийское" граффити в центре Москвы не планируют закрашивать

В районе Павелецкой на торце жилого дома появилось граффити на тему Олимпиады. По данным столичных властей, пока нет планов по его удалению.

Новое граффити размещено на торце дома по Зацепскому валу, 14. На нем изображен дзюдоист, борющийся с соперником на фоне горы Фудзи. Под картинкой подпись: #wewillROCyou. Напомним, что российские спортсмены в этом году на Олимпиаде выступают под аббревиатурой ROC, так что граффити - это своеобразная поддержка нашей команде.

В пресс-службе префектуры Центрального округа комментировать нанесение граффити на дом не стали, отметив, что согласованием нанесения таких больших муралов на дом занимается специальная комиссия при департаменте ЖКХ Москвы. И добавили, что никаких поручений о ликвидации изображения пока не поступало.

Напомним, что решение о сохранении или ликвидации граффити или муралов на столичных домах принимает специальная межведомственная комиссия при департаменте ЖКХ Москвы. Устраняют незаконные муралы коммунальные службы префектур.