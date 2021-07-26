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26.07.2021 16:07
Рубрика: Спорт

"Олимпийское" граффити в центре Москвы не планируют закрашивать

Текст: Ирина Огилько
Фото: Агентство "Москва" Фото: Агентство "Москва"
Фото: Агентство "Москва"

В районе Павелецкой на торце жилого дома появилось граффити на тему Олимпиады. По данным столичных властей, пока нет планов по его удалению.

Фото: vk.com/bilan_dima
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Новое граффити размещено на торце дома по Зацепскому валу, 14. На нем изображен дзюдоист, борющийся с соперником на фоне горы Фудзи. Под картинкой подпись: #wewillROCyou. Напомним, что российские спортсмены в этом году на Олимпиаде выступают под аббревиатурой ROC, так что граффити - это своеобразная поддержка нашей команде.

В пресс-службе префектуры Центрального округа комментировать нанесение граффити на дом не стали, отметив, что согласованием нанесения таких больших муралов на дом занимается специальная комиссия при департаменте ЖКХ Москвы. И добавили, что никаких поручений о ликвидации изображения пока не поступало.

Напомним, что решение о сохранении или ликвидации граффити или муралов на столичных домах принимает специальная межведомственная комиссия при департаменте ЖКХ Москвы. Устраняют незаконные муралы коммунальные службы префектур.

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