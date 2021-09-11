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11.09.2021 17:19
Рубрика: Спорт

Мирзов не сыграет в матче против "Спартака"

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов не примет участие в матче 7-го тура против московского "Спартака", который пройдет 11 сентября.

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По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, арендованный у "Спартака" футболист не сыграет против своей команды по причине того, что не находится в оптимальном состоянии и не готов играть в стартовом составе.

"Со "Спартаком" он не сыграет. Нужно время на подготовку, на вхождение в тот ритм, в котором привык играть. Конечно, в клубе рассчитывают на игрока, мы и до этого вели переговоры, нацелены были на Резиуана", - приводит ТАСС слова Терюшкова.

В "Спартаке" и РПЛ также прокомментировали тот факт, что Мирзов не сыграет против "Спартака". "Нельзя запретить арендованному игроку выйти в матче против бывшей команды - в договоре никто этого и не запрещает. Но и обязать игрока сыграть тоже никто не может. Все остальное - спекуляции, выглядит как давление на "Химки", которые, конечно, сами разберутся, кого выпускать на поле", - заявили в команде.

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