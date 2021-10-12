Карпин: То, что сегодня показали футболисты, было похоже на уровень сборной РФ

После матча со Словакией вы были недовольны игрой. Сегодня вы довольны?

Валерий Карпин: Понятно, что довольны результатом и намного больше довольны игрой сегодняшней. Многое сегодня получалось. И в обороне и в прессинге, и в атаке. Намного больше доволен, чем игрой со Словакией. Не на сто процентов, потому что тренер никогда не бывает доволен на сто процентов.

Первые десять минут были очень тяжелыми, но словенцы не реализовали свои подходы. Потом мы перехватили инициативу. За счет чего это удалось?

Валерий Карпин: Со скамейки не могу сказать, что десять минут были самыми трудными. Весь первый тайм был напряженным. В первые десять минут чуть-чуть больше мячом владели словенцы, проводили быстрые атаки, которые ничем не заканчивались. Был удар по воротам Сафонова, больше ничего вспомнить не могу. А напряженно было в начале первого тайма, в середине и в конце. Было понятно, что сборная Словении, мягко говоря, далеко не самая слабая сборная.

За невнятную игру со Словакией вы взяли вину на себя. Сегодня вам было, за что себя похвалить?

Валерий Карпин: Давайте так. В Казани была моя вина. А то, что мы здесь сыграли намного лучше, это заслуга ребят. Я им сказал ровно то же самое, что и здесь на предматчевой пресс-конференции. Вы в порядке, не виноваты, я идиот, это моя вина. То, что вы показывали, это не ваш уровень. И сегодня да, это было больше похоже на уровень футболистов сборной России.

Когда Сутормин получил желтую карточку, а потом еще несколько раз сфолил, не думали его заменить от греха подальше?

Валерий Карпин: Думали. Но не заменили. Но мысль такая проскочила. Сказали ему, чтобы был повнимательней.

Прокомментируйте гол Георгия Джикии ударом через себя?

Валерий Карпин: Сам по себе гол получился нестандартным, необычным для защитника. Но получилось, слава Богу. Наигрывали угловой, и то, что получился наигранный "стандарт" - это радует. Перед игрой сказал, что два года Словения не пропускала с угловых, давайте сделаем так, чтобы пропустили. Взял ребят на слабо, можно сказать.

Сборная забила два мяча со "стандарта". Их в команде отрабатывает тренер вратарей Кафанов?

Валерий Карпин: За все отвечаю я кроме выбора вратаря. Но, если выбор неудачный, тоже я отвечаю. Витальич участвует в отработке "стандартов" в обороне, а в атаке - нет.

Вы сегодня опоздали на исполнение российского гимна. Что случилось?

Валерий Карпин: Ничего сверхъестественного. Я всегда выхожу на поле за футболистами. А тут на другой стороне от выхода была скамейка, пришлось обходить, поэтому российский гимн встретил за воротами.

После первого блока матчей вы сказали, что хотите "в лес". Какие мысли сейчас?

Валерий Карпин: "В лес" это было образно сказано. Мысли ровно такие же. Спрятаться подальше от людей, и что бы побольше природы, называйте это лесом или сосновым бором, как хотите. Где народу поменьше. И где пресс-конференций нет.

Когда травму получил Дивеев, вы выпустили Осипенко. Почему его?

Валерий Карпин: Осипенко - ему более привычно играть в последнее время в схеме с двумя центральными защитниками. Почему не Чистякова? Ему как раз в последних играх в "Зените" привычнее играть в тройке защитников.

Слышали ли вы сегодня болельщиков. И были ли призраки прошлого. Ведь именно в Мариборе сборная проиграла в стыках словенцам в 2009 году и не попала на чемпионат мира…

Валерий Карпин: Были моменты, когда было слышно болельщиков, за что им огромное спасибо. По поводу призраков я вчера пытался вам донести, сказать, но вы не верите. Повторяю, футболисты так устроены: нас привозят в город икс, селят в гостиницу. Мы играем и уезжаем. Вы меня можете спросить, где мы играли даже знаковые матчи в США, в Англии, в Японии. Я не вспомню. Мы как артисты, у которых смешались города и страны, и они помнят, в лучшем случае, концертную площадку. А вы говорите про призраков для футболистов, многие из которых не помнят и не слышали о том, о чем вы говорите.

По турнирной ситуации. Вам приятно, что сборная России возглавила отборочную группу?

Валерий Карпин: Приятно.

Дивеев рассказал, что после матча команда пела песню "Валера". Как отреагировали?

Валерий Карпин: Эмоции были радостные, но не от песни "Валера, Валера". А от того, что выиграли на выезде.

На днях вышел юмористический ролик, высмеивающий сборную. Как отреагировали на него вы, футболисты?

Валерий Карпин: Не знаю, как отреагировали футболисты. А как на все это реагировать? На все надо реагировать с юмором. Когда эта критика идет не от близких людей.

- Все? - с мольбой в голосе спросил Карпин и взял инициативу в свои руки. - Сейчас в Москве уже, наверное, перевалило за полночь. Хочу поздравить Никиту Павловича Симоняна с 95-летнием. От всего тренерского штаба, от футболистов, от федерации. Здоровья ему и долгих лет жизни, чтоб, минимум, прожил столько же.