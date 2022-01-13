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13.01.2022 13:35
Рубрика: Спорт

"Краснодар" подписал контракт с новым главным тренером Фарке

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
45-летний экс-наставник английского "Норвича" Даниэль Фарке назначен новым главным тренером ФК "Краснодар". В четверг "быки" объявили на своем официальном сайте о подписании контракта с немецким специалистом до 30 июня 2024 года.
Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар" Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар"
Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар"

"13 января 2022 года главным тренером "быков" стал немецкий специалист Даниэль Фарке. Его ассистентом в "Краснодаре" станет Эдмунд Риемер, также тренерский штаб пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла", - рассказали в пресс-службе ФК.

Напомним, команда из столицы Кубани осталась без главного тренера после неожиданного увольнения пятого января с поста Виктора Ганчаренко и его помощников. В стане "горожан" никак не прокомментировали эту отставку, а сам белорусский специалист объяснил произошедшее возникшими между ним с руководителями футбольного клуба серьезными разногласиями.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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В общем южане, оставшиеся без тренерского штаба буквально за неделю до выхода коллектива из зимнего отпуска, вынуждены были в срочном порядке искать ему замену. Как выяснилось, поначалу серьезно рассматривались две кандидатуры - серба Марко Николича и грузина Шота Арвеладзе (они оба неплохо владеют русским, что очень важно для президента клуба Сергея Галицкого, привыкшего к постоянным личным контактам с главным тренером). Но в результате ставка довольно неожиданно была сделана на Фарке.

Как уже сообщалось, информация о завершившихся успехом переговорах немца с "быками" просочилась в прессу 11 января вечером. Эта новость вызвала бурное обсуждение футбольных экспертов в Сети и спортивных интернет-СМИ. Однако разговор шел в основном вокруг самой неординарной ситуации. Подобное было в общем-то вполне объяснимо, так как, наверное, никто из них, как говорится, в деле немецкого специалиста попросту не видел. А биография нового рулевого "Краснодара" весьма занимательна.

Даниэль Фарке в бытность карьеры игрока выступал лишь за команды низших германских дивизионов и в одной из них ("Липпштадт 08") начал в 2009 году свою тренерскую карьеру, сумев вывести его из шестого в четвертый дивизион. После чего осенью 2015 года возглавил "Боруссию Дортмунд II" - резервный коллектив знаменитого клуба, который в то время тренировал нынешний наставник лондонского "Челси" Томас Тухель. Скорее всего, Фарке в то время впервые и увидел игру "Краснодара", который дважды - в сентябре и ноябре 2015-го - встречался с "Боруссией" (1:2 и 1:0) на групповом этапе Лиги Европы.

А через два года на Даниэля обратили внимание в Англии, пригласив на пост главного тренера "Норвича", выступавшего в Чемпионшипе - первом дивизионе. С тех пор Фарке дважды выводил "канареек" (прозвище команд), имеющих весьма скромный по британским понятиям бюджет, в премьер-лигу. Но если первый вылет из АПЛ ему простили, то провальный старт нынешнего сезона - "Норвич" сразу прочно обосновался на последнем месте, разгромно проигрывая каждый второй матч, оказался роковым: в середине ноября Фарке отправили в отставку.

Говорят, Фарке является сторонником атакующего футбола, основанного на агрессивности и высоком прессинге. Правда, пока трудно сказать, насколько это получится у него сделать в "Краснодаре". В Английской премьер-лиге "канарейкам", несмотря на все тактические изыскания, большую часть поединков против более классных соперников приходилось проводить в обороне, а, как известно, в российском чемпионате "быки", наоборот, в основном доминируют.

Фото: Михаил Синицын
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Даниэль Фарке стал шестым за 11 лет выступлений "Краснодара" в РПЛ главным тренером команды. До него этот пост занимали серб Славолюб Муслин, Олег Кононов, Игорь Шалимов, Мурад Мусаев и Виктор Ганчаренко.

Сейчас "Краснодар" занимает пятое месте в чемпионате России, набрав 29 очков перед зимним перерывом. Перед командой стоит задача обязательно включиться в борьбу за медали первенства и путевку в евротурниры.

Тем временем

Как рассказали в пресс-службе "быков", команда вчера вышла из отпуска и сразу отправилась на первый тренировочный сбор (он продлится до 23 января) в Объединенные Арабские Эмираты. Причем часть игроков присоединится к партнерам уже в Дубае. Соперниками кубанцев в контрольных матчах здесь станут польская "Легия" (19 января) и словацкая "Жилина" (с ней запланированы два матча двумя разными составами 23 января).

Второй и третий сборы кубанцы запланировали провести в испанской Марбелье - с 26 января по 6 февраля и с 9 по 20 февраля. А первый официальный матч в новом году "Краснодар" проведет 27 февраля: в матче 19-го тура РПЛ южане примут московский "Локомотив".

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