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27.01.2022 22:03
Рубрика: Спорт

У московского "Динамо" четыре подряд победы в Лиге чемпионов

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8667)
Четвертый тур мужской Лиги чемпионов, открывавший второй круг группового этапа, превратился в сплошную череду переносов, несостоявшихся матчей и довольно странных игр, где из-за недокомплекта волейболистов, к примеру, переодевшему форму штатному либеро пришлось выполнять нападающие действия.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Волейболистки открыли второй круг группового этапа Лиги чемпионов

Виной всему увеличение игроков и команд, где зафиксированы положительные тесты на коронавирус. Плюс никуда не делись обычные травмы. Питерский "Зенит" в квартете "D" дома вышел на матч против сербской "Войводины" без четырех волейболистов основного состава. Олимпийскому чемпиону Токио в составе сборной Франции Жене Гребенникову пришлось даже переквалифицироваться из либеро в доигровщики. Кадровые потери оказались слишком чувствительны. "Зенит" потерпел поражение со счетом 0:3 (15:25, 21:25, 21:25). А ведь ранее в гостях питерцы, продолжающие сохранять шансы на выход в плей-офф, легко расправились с соперником из Нови-Сада.

Матч группы "С" между действующим обладателем трофея Лиги чемпионов польским "Кендзежин-Козле" и новосибирским "Локомотивом" перенесен из-за массовых случаев заражения ковидом у принимающей команды. Теперь соперники уже во второй раз за турнир сразятся в Сибири, игра пройдет 12 февраля.

И только у столичного "Динамо" в главном еврокубке все идет без шероховатостей. "Бело-голубые" одержали четвертую подряд победу со старта соревнований, снова расправившись в группе "В" с бельгийским "Маасейком" - 3:0 (25:16, 25:15, 25:18). Титул самого ценного игрока матча в Москве получил динамовец Ярослав Подлесных. Серебряный призер Олимпиады принес своей команде 13 очков, в том числе совершил три подачи навылет.

Столичная команда заметно превзошла "Маасейк" и по выигранным мячам на подаче (8:1), и по заработанным очка непосредственно на блоке (13:3).

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