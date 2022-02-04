Мишина - Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира

Вэньцзинь Суй - Цун Хань по итогам своего проката набрали 82,83 балла и побили мировой рекорд, который ранее принадлежал как раз Мишиной и Галлямову (82,36). Россияне также превзошли свое достижение (82,64), но 19 сотых уступили хозяевам льда.

Третье место занимают Алекса Книрим - Брэндон Фрэйзер из США (75,00).