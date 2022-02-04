Мишина - Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира
Вэньцзинь Суй - Цун Хань по итогам своего проката набрали 82,83 балла и побили мировой рекорд, который ранее принадлежал как раз Мишиной и Галлямову (82,36). Россияне также превзошли свое достижение (82,64), но 19 сотых уступили хозяевам льда.
Третье место занимают Алекса Книрим - Брэндон Фрэйзер из США (75,00).
Российские фигуристы идут вторыми после первого дня командного турнира на Олимпиаде
Российские фигуристы занимают второе место после первого дня командного турнира на Олимпиаде в Пекине, в котором принимают участие 10 сборных. Марк Кондратюк занял третье место, парники Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцоры Виктория Синицина - Никита Кацалапов стали вторыми
Сегодня в Пекине открываются XXIV зимние Олимпийские игры
Вопроса, быть или не быть, здесь не возникало. Только быть. Решительность китайских организаторов Игр-2022 слилась воедино со страстным стремлением МОК провести зимнюю Олимпиаду во что бы то ни стало. Игры в Пекине не откладываются, а начинаются в один из наиболее тревожных для мира периодов