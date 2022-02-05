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05.02.2022 13:09

Схаутен выиграла золото в забеге на 3 000 метров на ОИ-2022

Текст: Максим Домчев
Фото: Susana Vera/ REUTERS
Фото: Susana Vera/ REUTERS Фото: Susana Vera/ REUTERS

Спортсменка из Нидерландов Ирен Схаутен завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в забеге на дистанции 3000 метров. Российские конькобежки остались за чертой призеров.

Фото: Marko Djurica/ REUTERS
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Хаутен преодолела дистанцию за 3 минуты 56,930 секунды, установив новый олимпийский рекорд.

Серебро завоевала итальянка Франческа Лоллобриджида, уступившая чемпионке 1,13 секунды. Бронза досталась Изабель Вайдеман из Канады, проигравшей 1,71 секунды.

Россиянка Евгения Лаленкова стала 10-й, а Наталья Воронина показала 11-й результат.

Замкнула итоговый протокол, став 20-й, 49-летняя Клаудия Пехштайн из Германии. Она повторила рекорд по числу участий в Играх. Для немки Олимпиада-2022 стала восьмой в карьере.

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