Схаутен выиграла золото в забеге на 3 000 метров на ОИ-2022
Спортсменка из Нидерландов Ирен Схаутен завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в забеге на дистанции 3000 метров. Российские конькобежки остались за чертой призеров.
Хаутен преодолела дистанцию за 3 минуты 56,930 секунды, установив новый олимпийский рекорд.
Серебро завоевала итальянка Франческа Лоллобриджида, уступившая чемпионке 1,13 секунды. Бронза досталась Изабель Вайдеман из Канады, проигравшей 1,71 секунды.
Россиянка Евгения Лаленкова стала 10-й, а Наталья Воронина показала 11-й результат.
Замкнула итоговый протокол, став 20-й, 49-летняя Клаудия Пехштайн из Германии. Она повторила рекорд по числу участий в Играх. Для немки Олимпиада-2022 стала восьмой в карьере.
Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на ОИ-2022
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Российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями после завоевания первой личной олимпийской медали. "Задача-минимум выполнена, но буду нацеливаться на задачу-максимум. Впереди еще очень много гонок", - заявила спортсменка
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