Схаутен выиграла золото в забеге на 3 000 метров на ОИ-2022

Спортсменка из Нидерландов Ирен Схаутен завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в забеге на дистанции 3000 метров. Российские конькобежки остались за чертой призеров.

Хаутен преодолела дистанцию за 3 минуты 56,930 секунды, установив новый олимпийский рекорд.

Серебро завоевала итальянка Франческа Лоллобриджида, уступившая чемпионке 1,13 секунды. Бронза досталась Изабель Вайдеман из Канады, проигравшей 1,71 секунды.

Россиянка Евгения Лаленкова стала 10-й, а Наталья Воронина показала 11-й результат.

Замкнула итоговый протокол, став 20-й, 49-летняя Клаудия Пехштайн из Германии. Она повторила рекорд по числу участий в Играх. Для немки Олимпиада-2022 стала восьмой в карьере.