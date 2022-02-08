Российская история уроженца штата Вашингтон началась в 2011 году, когда он сочетался браком с нашей сноубордисткой Аленой Заварзиной. Через год Вик получил российское гражданство, а еще через два выиграл в составе сборной России два олимпийских золота. В параллельном слаломе и в его гигантском аналоге. Неизвестно, сможет ли кто-нибудь повторить это достижение в будущем, ведь в олимпийской программе остался только "гигант".

После Сочи имя Вика Уайлда в российском сознании стало синонимом сноуборда, хотя звезда самого спортсмена, так ярко блеснувшая на олимпийском небосклоне, с тех пор, кажется, только тускнела. Подобраться к сочинским достижениям у Вика больше не получалось. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане он выбыл на стадии 1/8 финала, а позже в том же году получил тяжелую травму колена, после которой восстанавливался на протяжении девяти месяцев.

Уайлд тогда всерьез задумался о завершении карьеры. Выступать на Играх-2022 он твердо не планировал. "Мне не нужны Игры, как они мне были нужны раньше. Я не хочу быть козлом, но если смотреть на вещи реалистично, то я уже закончил со своей карьерой. Это было круто", - так рассуждал Вик четыре года назад. К проблемам в карьере добавились еще и личные. В декабре прошлого года Уайлд и Заварзина развелись. О каком Пекине может быть речь? Но Вик вернулся. Потому, что, по собственному признанию, понял: гонять на сноуборде у него получается лучше всего.

В Пекине Уайлд обещал явить лучшую версию себя. Но в повторение сочинского триумфа верилось с трудом. Все-таки казалось, время 35-летнего спортсмена безвозвратно ушло. Тем более, мировой сноуборд в параллельном слаломе захватили новые российские звезды. Андрей Соболев выигрывал Кубок мира, а Дмитрий Логинов стал самым молодым чемпионом мира в "гиганте". Уайлду, если не брать в расчет Сочи, такие успехи не снились даже в лучшие его годы.

Но Вик свое слово сдержал. И на склоне в Чжанцзякоу блистал, как в Сочи. В отличие от его более молодых партнеров по сборной. Андрей Соболев не прошел даже квалификацию, а Дмитрия Логинова Уайлд выбил лично в заезде на стадии 1/8 финала.

После Игр-2018 Уайлд планировал завершить карьеру, но все-таки нашел в себе силы отправиться в Пекин, и наградой ему стала бронза

Кажется, в этот день 35-летнему сноубордисту было под силу взять и золото, но одна-единственная помарка оставила Уайлда без финала. Но не без бронзы.

В микст-зоне Вик выглядел немного грустно. Но откликался на просьбы телевизионщиков и говорил по-русски, хоть и не идеально. "Да, за 10 лет жизни я должен говорить по-русски лучше", - смущенно разводил руками Уайлд. Мы его мучить не стали и задавали вопросы на родном английском.

Вик Уайлд: Если честно, я видел себя сегодня с золотой медалью на шее. Но я боролся за бронзу. Это интересная коллизия. Если ты проигрываешь в заезде за третье место, ты остаешься ни с чем. В финале ты можешь уже расслабиться, серебряная медаль никуда от тебя не денется. Биться за медаль - ни с чем не сравнимое чувство. Это было очень эмоционально. Я оказался в сложной ситуации, но я справился и очень горд собой.

Это ваш первый большой успех после Сочи...

Вик Уайлд: Да, круг как бы замкнулся. За эти восемь лет карьера приближалась ко дну, но я вернулся. Возможно, после того эмоционального взрыва в Сочи я не справился с ситуацией, я не знал, как со всем этим справиться.

Возможно, все, что потом происходило, спустило меня с небес на землю. Я был на дне, реально плохо себя чувствовал. Но я сумел перестроиться, стать лучшим человеком, чем я был до этого.

Вы развелись. Как вам живется?

Вик Уайлд: Жизнь прекрасна. Я много катаюсь на сноуборде, живу в Москве. У меня свой бизнес. Я живу в России и не планирую уезжать. Конечно, меня немножко раздражает, что мне постоянно здесь напоминают: мол, ты американец. Окей, как хотите. Но я здесь. Я больше не женат на россиянке, но я все равно по-прежнему здесь! Я уже десять лет занимаюсь сноубордом в России. Это большая удача для меня.

Вернемся к сегодняшнему дню, что чувствуете?

Вик Уайлд: Сегодня волшебный день, круг замкнулся, как я уже говорил. Классно было узнать, что я могу это провернуть снова, выиграть олимпийскую медаль, причем в очень непростых условиях. Я выбил очень сильных ребят, фаворитов, трехкратного чемпиона мира и парня, который был быстрейшим в квалификации. Совершил в полуфинале ошибку психологического характера. Кто знает, если бы не она, возможно, мы сейчас говорили бы о золоте.

Каково было участвовать в одном заезде с партнером по сборной Дмитрием Логиновым?

Вик Уайлд: Победить его было круто и немного грустно. Мы сегодня гнали на полную. Я оказался лучше. Возможно, в следующий раз выиграет он.

Через четыре года на Олимпиаде в Милане вас ждать?

Вик Уайлд: Нет.

Вы завершаете карьеру?

Вик Уайлд: Я подумаю об этом в ближайшие пару дней.

Тем временем

Чемпионка мира-2021 Софья Надыршина, увы, не оправдала статус фаворита в женском гигантском слаломе. 18-летняя спортсменка выбыла из борьбы за медали уже на стадии 1/8 финала. Как выяснилось, неудачное выступление было предсказуемым.

"Плохо проехала низ, так получилось. Добавить нечего, так все сложилось. Лидировала, но ошиблась, и это только моя ошибка. На самом деле в последний раз стояла на доске две недели назад, сидела на карантине. Очень тяжело смотреть, как все готовятся, а ты сидишь в четырех стенах и ничего не можешь поделать", - сказала Надыршина журналистам.

Прямая речь

Алена Заварзина, экс-супруга Вика Уайлда, призер Игр-2014

- Я действительно рада, что Вик занял третье место, потому что он прошел через огонь и воду. Знаете, никто в него не верил. Молодые его обгоняли. Он вообще молодец! Хотя я надеялась, что он выиграет. Он очень хорошо ехал. Из всех мужиков понравился больше всех. Очень стабильно и уверенно шел. Немного не хватило. Чего? Тут был эмоциональный момент, когда он проиграл в полуфинале. Ну и, возможно, сказалось то, что его перекинули на другую трассу. Он все соревнования шел по синей трассе, а потом пришлось ехать по красной. Из-за того, что ты на новой трассе, ты не знаешь, что происходит. Поэтому он совершил пару ошибок, но если бы не этот момент, то он мог бы вполне серьезную конкуренцию составить за "золото". Но как бы там ни было, я его поздравлю. Как? Пришлю фотографию, где он плачет (смеется). Знаю, как Вику было тяжело последние четыре года. Даже не четыре, а восемь. Он не выигрывал с Олимпиады в Сочи. Реально в него никто не верил. Я очень рада за него. Хоть что-то хорошее у него в жизни сейчас будет происходить.

Подготовил Михаил Щербань