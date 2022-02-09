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Сноуборд-кросс. Финальные соревнования
09.02.2022 17:39

Немецкие саночники выиграли золото Олимпиады в двойках

Фото: François-Xavier MARIT/ AFP
Фото: François-Xavier MARIT/ AFP Фото: François-Xavier MARIT/ AFP

Саночники из Германии Тобиас Вендль и Тобиас Арльт стали олимпийскими чемпионами в заездах двоек.

Вторыми стали их соотечественники Тони Эггерт и Саша Бенеккен, третьими - австрийцы Томас Штеу и Лоренц Коллер.

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли восьмое, а Андрей Богданов и Юрий Прохоров - 10-е.

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Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке

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