Немецкие саночники выиграли золото Олимпиады в двойках

Саночники из Германии Тобиас Вендль и Тобиас Арльт стали олимпийскими чемпионами в заездах двоек.

Вторыми стали их соотечественники Тони Эггерт и Саша Бенеккен, третьими - австрийцы Томас Штеу и Лоренц Коллер.

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли восьмое, а Андрей Богданов и Юрий Прохоров - 10-е.