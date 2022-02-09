09.02.2022 17:39
Немецкие саночники выиграли золото Олимпиады в двойках
Саночники из Германии Тобиас Вендль и Тобиас Арльт стали олимпийскими чемпионами в заездах двоек.
Вторыми стали их соотечественники Тони Эггерт и Саша Бенеккен, третьими - австрийцы Томас Штеу и Лоренц Коллер.
Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли восьмое, а Андрей Богданов и Юрий Прохоров - 10-е.
Вратарь сборной России по хоккею: Штанга - лучшая подруга, без нее никуда
Голкипер сборной России Иван Федотов подвел итоги первого матча на олимпийском турнире против Швейцарии, в котором ему удалось оформить "сухарь". "Сегодня мы оказались удачливей, но не надо испытывать удачу на прочность", - подчеркнул хоккеист