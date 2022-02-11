Конькобежец Румянцев: Рекорд России - слабое утешение, не за ним ехал в Пекин

Российский конькобежец, призер чемпионатов мира Александр Румянцев прокомментировал итоги забега на 10 000 метров на Олимпийских играх в Пекине, в котором он занял шестое место и обновил рекорд России (12 минут 51,33 секунды). В то же время победитель гонки швед Нильс ван дер Пул установил рекорд мира (12.30,74).

- Отдал всего себя этому забегу, - сказал Румянцев журналистам. - Понимал, что для завоевания медали нужно побеждать хотя бы одного голландца. Но с этой задачей я не справился. В целом бег у меня получился достаточно ровным. Удалось сделать хорошую середину, но чего-то не хватило. Рекорд России - слабое утешение, я не за этим ехал в Пекин.

Румянцев также отметил, что отсутствие результатов у наших конькобежцев на Играх-2022 на него не давило.

- Надеюсь, что в командной гонке у нас будет медаль, - подчеркнул спортсмен. - Мы над ней много работали.