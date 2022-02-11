Конькобежец ван дер Пул с мировым рекордом выиграл второе золото ОИ в Пекине

Конькобежец из Швеции Нильс ван дер Пул стал победителем забега на 10 000 метров на Олимпийских играх в Пекине.

Ван дер Пул в Пекине уверенно выиграл забег на дистанции 5 000 метров, а на дистанции вдвое длиннее также считался главным претендентом на победу. И победа эта получилась более чем убедительной.

Спортсмен из Швеции побил в Пекине свой же мировой рекорд, установленный почти год назад. Результат чемпиона - 12 минут 30,740 секунды. Предыдущее достижение ван дер Пул опередил на 2,21 секунды.

Серебряным призером стал Патрик Руст из Нидерландов, уступивший победителю 13,85 секунды. Бронза у итальянца Давиде Гьотто - отставание 15,24 секунды.

Россиянин Александр Румянцев занял пятое место, показав лучший результат в карьере - 12.51,330.