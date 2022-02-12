Китайский конькобежец выиграл золото в спринте

Китайский конькобежец Гао Тинъюй выиграл золотую медаль на дистанции 500 метров в на Играх в Пекине, обновив олимпийский рекорд - 34,32.

Второе место занял кореец Ча Мин Кю, уступив Тинъюю 0,07 секунды. Тройку призеров замкнул японец Ватару Морисиге (+0,17).

Лучшим из россиян стал призер этапов Кубка мира Артем Арефьев, ставший в итоговом протоколе седьмым (+0,24). Призер чемпионата мира Виктор Муштаков (+0,28) и чемпион мира Руслан Мурашов (+0,31) финишировали в десятке - на девятом и десятом местах.

Отметим, что рекордсменом мира на дистанции 500 м (33,61 секунды) является наш конькобежец Павел Кулижников, не сумевший набрать форму к Олимпиаде. Спортсмен, дважды переболевший ковидом, в том числе в декабре 2021 года, не смог отобраться на Игры в этом виде программы.