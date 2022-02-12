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12.02.2022 13:53

Министр спорта РФ Матыцин поздравил лыжниц с золотом Олимпиады в Пекине

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин назвал победу женской эстафетной сборной по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине подарком всем болельщикам.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Татьяна Сорина: Золото в эстафете важнее медалей в личных гонках

В субботу россиянки опередили на финише почти на 20 секунд команду Германии. Золото завоевали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника

"От себя и от имени министерства спорта хочу поздравить женскую сборную с завоеванием золотых олимпийских медалей. Это удивительно и символично, что именно в день "Лыжни России" наши девушки и вся команда сделала нам такой подарок", - приводит ТАСС слова Матыцина.

Это золото стало третьим для российских спортсменов на Играх-2022 в Пекине.

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