Министр спорта РФ Матыцин поздравил лыжниц с золотом Олимпиады в Пекине
Глава Минспорта РФ Олег Матыцин назвал победу женской эстафетной сборной по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине подарком всем болельщикам.
В субботу россиянки опередили на финише почти на 20 секунд команду Германии. Золото завоевали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника
"От себя и от имени министерства спорта хочу поздравить женскую сборную с завоеванием золотых олимпийских медалей. Это удивительно и символично, что именно в день "Лыжни России" наши девушки и вся команда сделала нам такой подарок", - приводит ТАСС слова Матыцина.
Это золото стало третьим для российских спортсменов на Играх-2022 в Пекине.
Скелетонист Третьяков: Буду готовиться к следующей Олимпиаде
Скелетонист Александр Третьяков остался четвертым на соревнованиях в Пекине. Этот результат спортсмен назвал неутешительным, поэтому он попробует поменять "деревянную медаль" на настоящую на следующей Олимпиаде. "Мне надо отдохнуть и дальше готовиться к новым соревнованиям", - заявил Третьяков