Путин поздравил российских лыжниц с победой на Олимпийских играх
Президент России Владимир Путин поздравил Юлию Ступак, Наталью Непряеву, Татьяну Сорину, Веронику Степанову с заслуженным олимпийским золотом в соревнованиях по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км.
"Невероятная сила воли, командная сплоченность, стремление бороться до конца, до последних секунд помогли вам буквально вырвать победу у серьезных и опытных соперниц, убедительно подтвердить свои лидерские качества", - говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.
Президент пожелал им дальнейших побед и подчеркнул, что спортсменки "оправдали надежды тренеров, наставников, коллег по сборной и, конечно, всех российских болельщиков, которые с надеждой следили за вашим захватывающим выступлением".
Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла третье золото для России, победив в эстафете 4х5 км на Олимпиаде в Пекине.
Скелетонист Третьяков: Буду готовиться к следующей Олимпиаде
Скелетонист Александр Третьяков остался четвертым на соревнованиях в Пекине. Этот результат спортсмен назвал неутешительным, поэтому он попробует поменять "деревянную медаль" на настоящую на следующей Олимпиаде. "Мне надо отдохнуть и дальше готовиться к новым соревнованиям", - заявил Третьяков