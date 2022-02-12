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12.02.2022 13:46

Путин поздравил российских лыжниц с победой на Олимпийских играх

Президент России Владимир Путин поздравил Юлию Ступак, Наталью Непряеву, Татьяну Сорину, Веронику Степанову с заслуженным олимпийским золотом в соревнованиях по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Россия выиграла золото Олимпиады в женской лыжной эстафете

"Невероятная сила воли, командная сплоченность, стремление бороться до конца, до последних секунд помогли вам буквально вырвать победу у серьезных и опытных соперниц, убедительно подтвердить свои лидерские качества", - говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

Президент пожелал им дальнейших побед и подчеркнул, что спортсменки "оправдали надежды тренеров, наставников, коллег по сборной и, конечно, всех российских болельщиков, которые с надеждой следили за вашим захватывающим выступлением".

Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла третье золото для России, победив в эстафете 4х5 км на Олимпиаде в Пекине.

Россия выиграла золото Олимпиады в женской лыжной эстафете

Россия выиграла золото Олимпиады в женской лыжной эстафете

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