Путин поздравил российских лыжниц с победой на Олимпийских играх

Президент России Владимир Путин поздравил Юлию Ступак, Наталью Непряеву, Татьяну Сорину, Веронику Степанову с заслуженным олимпийским золотом в соревнованиях по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км.

"Невероятная сила воли, командная сплоченность, стремление бороться до конца, до последних секунд помогли вам буквально вырвать победу у серьезных и опытных соперниц, убедительно подтвердить свои лидерские качества", - говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

Президент пожелал им дальнейших побед и подчеркнул, что спортсменки "оправдали надежды тренеров, наставников, коллег по сборной и, конечно, всех российских болельщиков, которые с надеждой следили за вашим захватывающим выступлением".

Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла третье золото для России, победив в эстафете 4х5 км на Олимпиаде в Пекине.