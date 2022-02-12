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12.02.2022 09:40

Женская сборная России проиграла Швейцарии в четвертьфинале Олимпиады

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Женская сборная России по хоккею не смогла выйти в полуфинал олимпийского турнира, уступив команде Швейцарии - 2:4.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Эти команды встречались в первом матче группового турнира, и тогда сборная России более чем уверенно победила - 5:2. Но с тех пор в составе команды Евгения Бобарико постоянно возникали проблемы, связанные с положительными тестами на коронавирус, что добавляло проблем по ходу турнира.

Из-за этого фаворита в четвертьфинальной встрече назвать было крайне сложно. Первый период прошел в упорной борьбе и без заброшенных шайб. Лишь в конце второго периода Фоби Штенц огорчила российскую команду, но Анна Савонина незадолго до перерыва восстановила равенство в счете.

На 47-й минуте россиянки забросили вторую шайбу, но после видеопросмотра гол Анны Шохиной был отменен, так как перед этим шайба покинула пределы площадки. И тут же швейцарки вышли вперед - Доминик Рюэгг поставила точку в выходе два в одного.

На 54-й минуте Полина Лучникова снова сравняла счет, но очередная ошибка в обороне привела к голу Алины Мюллер. Она же незадолго до финальной сирены поразила пустые ворота - 4:2.

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