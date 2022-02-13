Биатлонистка Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн стала победительницей гонки преследования на Олимпийских играх в Пекине.
Марте преодолела дистанцию 10 км за 34 минуты 46,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. В тройке финишировали еще две скандинавки - серебряная медаль досталась шведке Эльвире Эберг (три промаха), бронзовая - еще одной норвежке Тириль Экхофф (три промаха).
Что касается россиянок, то лучший результат среди наших девушек показала Ульяна Нигматуллина (отставание +2:46.3). Ирина Казакевич финишировала 23-й (+3:38.9), Кристина Резцова - 26-й (+3:54.7), Светлана Миронова - 41-й (+5:38.5).
Возвращаясь к Олсбю-Ройселанн, добавим, что она завоевала третье золото в Пекине: ранее представительница Норвегии выиграла в смешанной эстафете и спринте.
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