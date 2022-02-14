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14.02.2022 19:06

Болеем за Камилу: 15 февраля, с 13:30 мск на Первом канале трансляция выступлений фигуристок

Текст: Максим Домчев
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Во вторник в борьбу за медали на Олимпийских играх в Пекине вступают фигуристки, которые в 13.00 по московскому времени начнут показывать свои короткие программы.

Россию в этом виде программы представляют три спортсменки - Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Прямая трансляция выступлений на Первом канале начнется в 13.30 по московскому времени. Для тех, кто не сможет наблюдать за выступлениями в режиме реального времени, на сайте канала будет доступна запись трансляции.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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В короткой программе у женщин принимают участие 30 спортсменок. Валиева выйдет на лед 26-й, Трусова - 28-й, Щербакова - 29-й. Последняя, пятая разминка, в которой и представлены все три россиянки, начнет свое выступление в 16.46 по московскому времени.

В понедельник в регламент соревнований были внесены изменения. Вместо 24 сильнейших в произвольную программу выйдут 25 спортсменок. В первой разминке вместо шести участниц выступят семь.

Увеличение числа участниц произвольной программы инициировано Международным олимпийским комитетом в связи с допуском к соревнованиям россиянки Камилы Валиевой, на отстранении которой из-за положительной допинг-пробы настаивали МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев. Новый регламент будет действовать при условии, что обладательница мирового рекорда по набранным баллам за короткую и произвольную программы, а также по сумме двух видов Валиева по итогам первого вида попадет в число 24 сильнейших.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил российской фигуристке продолжить участие в Пекинской Олимпиаде.

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