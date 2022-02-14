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14.02.2022 08:53

CAS разрешил Валиевой выступить на Олимпиаде в Пекине

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на отмену временной дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

Российская фигуристка допущена до участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, который стартует 15 февраля.

Фото: Getty Images
Камила Валиева получила стартовый номер в короткой программе

"Специальная комиссия CAS вынесла решение в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU, отклонены", - говорится в сообщении CAS.

8 февраля Российское антидопинговое агентство временно отстранило Валиеву после того, как стало известно о положительном допинг-тесте от 25 декабря. На следующий день после апелляции отстранение было отменено.

Позже МОК, WADA и ISU подали апелляцию на отмену отстранения, которая была рассмотрена в CAS.

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