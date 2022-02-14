CAS разрешил Валиевой выступить на Олимпиаде в Пекине
Российская фигуристка допущена до участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, который стартует 15 февраля.
"Специальная комиссия CAS вынесла решение в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU, отклонены", - говорится в сообщении CAS.
8 февраля Российское антидопинговое агентство временно отстранило Валиеву после того, как стало известно о положительном допинг-тесте от 25 декабря. На следующий день после апелляции отстранение было отменено.
Позже МОК, WADA и ISU подали апелляцию на отмену отстранения, которая была рассмотрена в CAS.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро Олимпийских игр
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду. Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Бронза на счету американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью