CAS разрешил Валиевой выступить на Олимпиаде в Пекине

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на отмену временной дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

Российская фигуристка допущена до участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, который стартует 15 февраля.

"Специальная комиссия CAS вынесла решение в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU, отклонены", - говорится в сообщении CAS.

8 февраля Российское антидопинговое агентство временно отстранило Валиеву после того, как стало известно о положительном допинг-тесте от 25 декабря. На следующий день после апелляции отстранение было отменено.

Позже МОК, WADA и ISU подали апелляцию на отмену отстранения, которая была рассмотрена в CAS.