Конькобежка Ангелина Голикова взяла бронзу на дистанции 500 метров
Победительницей стала американка Эрин Джексон, которая на лед-то вышла только в 2017-м, перед Олимпиадой в Пхенчхане, а до этого занималась роллерным спортом. Первая афроамериканка - чемпионка Игр в коньках продублировала достижение Шани Дэвиса, который одержал такую же знаковую победу в Турине. Джексон преодолела дистанцию за 37,04 секунды. Второй стала японка Михо Такаги (отставание 0,08 секунды). Россиянка проиграла Джексон 0,17 секунды.
О своих эмоциях от бронзовой награды Ангелина рассказала журналистам.
Довольны или расстроены результатом?
Ангелина Голикова: Трудно сказать. Перед этим днем было очень много эмоций, которые нужно держать в кулаке, чтобы не разбалтываться, чтобы сфокусироваться конкретно на старте. Сейчас, когда все прошло, чувствуешь какое-то расслабление что ли, пока находишься в прострации.
Могли претендовать на большее?
Ангелина Голикова: Хотела принести своей команде высшую награду. Я шла на старт и думала: не надо бояться, надо идти навстречу своей судьбе. И я боролась, старалась, я выдала все на этом старте. Я понимала, что соперницы очень серьезные и между нами будут минимальные разрывы. Если бы я бежала с Эрин Джексон, на финише могла бы ее контролировать и побороться за золото. Хотя не факт, что выиграла бы и тогда.