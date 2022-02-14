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14.02.2022 02:08

Конькобежка Ангелина Голикова взяла бронзу на дистанции 500 метров

Текст: Анна Козина (Пекин)
Ангелина Голикова мечтала о победе на Олимпиаде и, возможно, продолжит свою блестящую карьеру в спорте. Фото: РИА Новости
Российская газета - Столичный выпуск № 32(8680)
Ангелина Голикова мечтала о победе на Олимпиаде и, возможно, продолжит свою блестящую карьеру в спорте. Фото: РИА Новости Ангелина Голикова мечтала о победе на Олимпиаде и, возможно, продолжит свою блестящую карьеру в спорте. Фото: РИА Новости
Перед забегом Ангелины Голиковой на дистанции 500 м перед глазами стоял золотой финиш Светланы Журовой в Турине-2006. Тогда медалисты определялись по сумме двух попыток. И вот Журова пересекает финишную черту, смотрит на табло и, запутавшись в цифрах, не может понять, какое итоговое место заняла. "Я выиграла? Я?!", - можно было прочитать по губам и понять по вопросительному жесту ее обращение к тренерам. Та победа была за ней. В Пекине-2022 Голикова тоже могла бороться за звание олимпийской чемпионки. Взяла же она золото в спринте на чемпионате мира в прошлом году. Между прочим, впервые после успеха Журовой 1996 года. Но пока у нашей Ангелины только бронза.

Победительницей стала американка Эрин Джексон, которая на лед-то вышла только в 2017-м, перед Олимпиадой в Пхенчхане, а до этого занималась роллерным спортом. Первая афроамериканка - чемпионка Игр в коньках продублировала достижение Шани Дэвиса, который одержал такую же знаковую победу в Турине. Джексон преодолела дистанцию за 37,04 секунды. Второй стала японка Михо Такаги (отставание 0,08 секунды). Россиянка проиграла Джексон 0,17 секунды.

Фото: GettyImages
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О своих эмоциях от бронзовой награды Ангелина рассказала журналистам.

Довольны или расстроены результатом?

Ангелина Голикова: Трудно сказать. Перед этим днем было очень много эмоций, которые нужно держать в кулаке, чтобы не разбалтываться, чтобы сфокусироваться конкретно на старте. Сейчас, когда все прошло, чувствуешь какое-то расслабление что ли, пока находишься в прострации.

Могли претендовать на большее?

Ангелина Голикова: Хотела принести своей команде высшую награду. Я шла на старт и думала: не надо бояться, надо идти навстречу своей судьбе. И я боролась, старалась, я выдала все на этом старте. Я понимала, что соперницы очень серьезные и между нами будут минимальные разрывы. Если бы я бежала с Эрин Джексон, на финише могла бы ее контролировать и побороться за золото. Хотя не факт, что выиграла бы и тогда.

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