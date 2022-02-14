Синицина - Кацалапов: Катались без страха и выдали максимум

- Мы приехали в Пекин бороться за самую высшую награду и с первого дня отдавали себя до последнего, - отметил Кацалапов. - Совершенно без страха сегодня катались на абсолютный максимум. Получили лучшие оценки за сезон. На душе большая радость и счастье, внутри полное опустошение и усталость. Все-таки день был очень тяжелым.

- Пожалуй, нам даже не к чему придраться, - добавила Синицина. - Мы сделали все, над чем работали, плюс вложили всю нашу душу и эмоции. Очень довольны собой.

Кацалапов также сообщил, что пара собирается выступить на постолимпийском чемпионате мира.