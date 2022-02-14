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14.02.2022 09:19

Синицина - Кацалапов: Катались без страха и выдали максимум

Текст: Анна Козина (Пекин)
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото: REUTERS
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото: REUTERS Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото: REUTERS
Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали завоевание серебряных медалей на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, где они в борьбе за золото уступили французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

- Мы приехали в Пекин бороться за самую высшую награду и с первого дня отдавали себя до последнего, - отметил Кацалапов. - Совершенно без страха сегодня катались на абсолютный максимум. Получили лучшие оценки за сезон. На душе большая радость и счастье, внутри полное опустошение и усталость. Все-таки день был очень тяжелым.

Фото: Anne-Christine POUJOULAT / AFP
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- Пожалуй, нам даже не к чему придраться, - добавила Синицина. - Мы сделали все, над чем работали, плюс вложили всю нашу душу и эмоции. Очень довольны собой.

Кацалапов также сообщил, что пара собирается выступить на постолимпийском чемпионате мира.

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