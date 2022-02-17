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17.02.2022 15:53

Ангелина Голикова: Это Олимпиада, надо всему радоваться

Текст: Илья Соболев ( Пекин)
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Российская конькобежка Ангелина Голикова, взявшая "бронзу" на 500 метрах, до последнего претендовала на медаль аналогичного достоинства и на 1000 метрах. Она бежала в одном забеге с будущей олимпийской чемпионкой и показала неплохое время, хотя 1000 метров - не ее коронная дистанция. Увы, в заключительном забеге результат Голиковой превзошла американка Бриттани Боу и оставила россиянку без награды.

Ангелина обидную развязку приняла очень достойно. И в микст-зоне выдала на одном дыхании такую речь, что ее хочется привести полностью.

Фото: EPA
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- Я довольна, что попала в пару к самой сильной сопернице. Всегда хочу бежать с самыми сильными. Могу сказать, что сегодня выложилась на 100 процентов. Когда финишировала, просто обрадовалась, потому что показала хороший результат, была хорошая битва. Но это Олимпиада, тут надо всему радоваться.

Конечно, чувства должны быть смешанные. Было непонятно, в каком состоянии Бриттани. Очевидно, что она не в самых шикарных кондициях. Но она знала график, и она рекордсменка мира на этой дистанции. Ее со счетов нельзя было так просто скидывать. Она боролась конкретно. И я за нее рада. Она достаточно опытная спортсменка. У нее три Олимпиады и ни на одной на своих коронных дистанциях она не завоевывала медалей.

Вы знаете, после того, что со мной произошло на 500 метрах (Ангелина очень расстроилась "бронзе" - прим. РГ), друзья постарше мне говорили: Лин, вот ты не смотришь по сторонам и не знаешь, какие у спортсменов судьбы бывают. Есть великие чемпионы, рекордсмены, которые ни разу не завоевывали олимпийских наград. И они мечтают о любой медали с Олимпиады.

Что касается меня, у меня есть запал, желание дальше работать. Я понимаю, что есть недочеты, из-за которых я проигрываю. Вот японка, она очень техничная. Боу тоже техничная, когда на ходах. Лердам, мне кажется, просто создана для 1000 метров. Я не отчаиваюсь, я готова с ними бороться дальше. Прорываться в топ не за счет того, что кто-то был не на ходах, а бороться с самыми сильнейшими. И поэтому мне нечего предъявить Эрин Джексон (олимпийская чемпионка Пекина на 500 м - прим. "РГ").

Когда я сюда ехала, я знала, что она могла сюда не попасть, и Боу отдала ей свою квоту. Я тогда подумала: это справедливо. Должны быть все сильнейшие и судьба нас рассудит. В чем-то, можно сказать, Эрин Джексон повезло. И сейчас Бриттани Боу выиграла у меня совсем чуть-чуть.

Возможно, это потому, что они делают такие человеческие поступки, и судьба им чуть-чуть улыбается. Вот эта история должна стать для нас уроком. Просто надо работать. А когда возникают человеческие моменты и судьба нас проверяет, надо оставаться честным хотя бы перед самим собой.

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