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Мужчины. Ски-кросс. Финальные соревнования
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Хоккей с шайбой
Мужчины. Плей-офф. Второй полуфинал. Россия - Швеция
18.02.2022 05:00

Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших

Текст: Максим Домчев
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Сборная России по хоккею в полуфинале Олимпийских игр в Пекине встречается с командой Швеции.

18 февраля на Олимпийских играх в Пекине определятся финалисты мужского хоккейного турнира. Первыми в 7:10 утра по московскому времени на лед выйдут команды Финляндии и Словакии. Трансляция этой встречи - на канале "Матч ТВ".

Каковы шансы российских хоккеистов в матче за выход в финал олимпийского турнира

В 16:10 начнется матч между обладателем золота Пхенчхана 2018 года командой России и сборной Швеции. Прямая трансляция этой встречи на канале "Россия-1". За ходом встречи также можно следить на сайте "РГ".

Накануне матча ассистент главного тренера сборной России Сергей Федоров отметил, что соперник хорошо знаком.

"Прекрасно знаем, кто играет в сборной Швеции, знаем их командную модель. Сегодня мы разберем это и завтра утром подскажем, как действовать ребятам", - приводит его слова сайт Федерации хоккея России.

Каковы шансы российских хоккеистов в матче за выход в финал олимпийского турнира

Каковы шансы российских хоккеистов в матче за выход в финал олимпийского турнира

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