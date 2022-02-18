Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших

18 февраля на Олимпийских играх в Пекине определятся финалисты мужского хоккейного турнира. Первыми в 7:10 утра по московскому времени на лед выйдут команды Финляндии и Словакии. Трансляция этой встречи - на канале "Матч ТВ".

В 16:10 начнется матч между обладателем золота Пхенчхана 2018 года командой России и сборной Швеции. Прямая трансляция этой встречи на канале "Россия-1". За ходом встречи также можно следить на сайте "РГ".

Накануне матча ассистент главного тренера сборной России Сергей Федоров отметил, что соперник хорошо знаком.

"Прекрасно знаем, кто играет в сборной Швеции, знаем их командную модель. Сегодня мы разберем это и завтра утром подскажем, как действовать ребятам", - приводит его слова сайт Федерации хоккея России.