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18.02.2022 13:44

Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть решения по Валиевой

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть решения о допуске Камилы Валиевой к выступлению на Олимпийских играх в Пекине.

В опубликованном документе говорится о том, что суд не счет убедительными объяснения Всемирного антидопингового агентства по поводу слишком долгой проверки допинг-пробы спортсменки.

WADA настаивало, что нет обязательного требования о проверке допинг-проб в течение 20 дней с момента получения. И итоговые 40 дней, потраченные на получение результата, находятся в пределах стандартной работы. CAS это объяснение не устроило.

По мнению суда, Валиева следовала "высоким стандартам выполнения своих антидопинговых обязательств".

"Несмотря на то, что пробы всех спортсменов анонимные, антидопинговые лаборатории и органы власти должны оперативно проводить антидопинговые тесты, если пробы собираются на важных соревнованиях, которые могут быть отборочными к Олимпийским играм, таких как чемпионат России по фигурному катанию", - говорится в публикации.

Фото: Getty Images
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Объяснение WADA о большом числе заболевших коронавирусом в стокгольмской лаборатории, что помешало оперативно работать, по мнению CAS, - не вина Валиевой, которая из-за этого промедления оказалась в "удивительно трудном положении".

Также в CAS допустили, что запрещенный препарат триметазидин мог попасть в организм спортсменки бытовым путем. Этот препарат принимает ее дедушка после операции на сердце.

После командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, где сборная России выиграла золото, стало известно, что проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат. Российское антидопинговое агентство временно отстранило спортсменку, но после апелляции отменило это решение. МОК, WADA и Международный союз конькобежцев оспорили это решение в CAS, но суд встал на сторону спортсменки.

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