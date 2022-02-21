Олимпийские игры в Пекине освещали 9388 журналистов

9388 представителей прессы! Это для нынешних сложнейших пандемийных времен немало. Как сообщает сайт Международной Ассоциации спортивной прессы (АИПС), сегодня эта цифра была официально подтверждена МОК.

Игры освещали представители 50 стран.

На этот раз о гендерном равенстве никто не вспоминал. Среди аккредитованных 77 процентов мужчин и лишь 23 процента женщин.

А вот наша "Российская газета" полностью выдержала гендерный баланс. Об Играх писали прямо в номер и на наш сайт специальные корреспонденты "РГ" Анна Козина и Илья Соболев.