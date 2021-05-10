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10.05.2021 15:31
Рубрика: Власть

Путин пообщался на немецком с главой Международной федерации хоккея

Текст: Кира Латухина
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Российский лидер встретился в Сочи с президентом Международной федерации хоккея на льду Рене Фазелем. Беседа шла на немецком.

Владимир Путин предложил обсудить первенство мира в Новосибирске и Омске между молодежными командами в 2023 году, чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге. "Мы готовимся", - сказал он.

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"Хорошо! Я видел победу омского "Авангарда"", - заявил Фазель. "Это было очень интересно", - отметил Путин. Глава Международной федерации хоккея также заметил, что в Омске строится арена и, возможно, она будет готова к следующему году. "В Новосибирске тоже все хорошо, - оценил он. - Мы надеемся, что арена в Санкт-Петербурге тоже будет готова. Мы очень этому будем рады".

"Мы тоже рады", - заметил Путин. "Сегодня финал Ночной хоккейной лиги", - сказал Фазель и поблагодарил за приглашение. "Я встретил старых друзей в отеле: Фетисов, Буре, Мышкин, Каменский все там были, на карантине. Такие теперь времена, но это было очень весело", - улыбнулся он.

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