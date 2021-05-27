Новости

Вышел русский трейлер нового хоррора М. Найта Шьямалана "Время" 20:16
"Пандемийное" обслуживание может стать нормой в системе "все включено" в Турции 20:15
Пуск ракеты-носителя "Союз" с 36 спутниками OneWeb перенесен на резервную дату 20:13
В Подмосковье увеличили штрафы за нарушения при выгуле собак 20:08
ЦОДД Москвы призвал строго наказать рэпера Элджея 19:47
ЦБ выявил схему в ипотеке с попытками взять несколько кредитов за день 19:40
ЦБ РФ счел исчерпанным рост доступности жилья за счет снижения ставок 19:33
Швейцария разгромила Словакию и вышла на первое место в группе сборной России 19:20
СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк 19:20
Евросоюз изменил правила выдачи шенгенских виз 19:20
Цены на кофе поднялись до максимума с 2016 года 19:06
Стало известно, когда выйдет продолжение культового боевика Kung Fury 19:04
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 32 регионах 19:01
Стало известно имя нового Высокого представителя в Боснии и Герцеговине 18:47
В ЛНР возбудили уголовное дело против Протасевича 18:43
Актер Константин Котляров подрался с врачом на Страстном бульваре 18:37
Стивен Спилберг нашел актера на роль самого себя 18:10
Перспективный кубинский бейсболист сбежал из сборной на турнире во Флориде 17:52
Ученые подсчитали ущерб от таяния вечной мерзлоты в России 17:47
Международные резервы РФ обновили исторический максимум 17:46
Samsung представила новые планшеты 17:27
В Чехии вспомнили о русском великодушии 17:21
"Газпром" планирует увеличить добычу газа на 53 млрд кубометров 17:17
TikTok оштрафовали еще на 1,5 млн рублей 17:14
"Локомотив" выступил с заявлением после драки в матче против "Ахмата" 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
27.05.2021 18:55
Рубрика: Спорт

Взяли в кольцо

Россиянки разгромили белорусок в Стамбуле
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8467)
Женская сборная России по баскетболу не оставила шансов команде Беларуси в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы.

Встреча, которая прошла на главной арене в Стамбуле, завершилась со счетом 74:36 (20:10, 22:15, 19:7, 13:4). У россиянок Мария Вадеева набрала 15 очков, Ксения Левченко - 9.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Баскетболистки екатеринбургского УГМК завоевали звание чемпионок страны

В Стамбул сборная России прилетела со сбора в Новогорске. На базу пригласили 18 спортсменок, но перед поездкой в Турцию список потенциальных участниц чемпионата континента сократился до 14.

Тренировки у россиянок продолжатся в Москве 1 июня. В программе подготовки также значатся спаренные контрольные матчи с Сербией (Белград, 4-5 июня) и Беларусью (Минск, 8-9 июня).

Напомним, что женский Евробаскет-2021 пройдет во Франции и Испании 17-27 июня.

Спорт Баскетбол