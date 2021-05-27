Женская сборная России по баскетболу не оставила шансов команде Беларуси в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы.

Встреча, которая прошла на главной арене в Стамбуле, завершилась со счетом 74:36 (20:10, 22:15, 19:7, 13:4). У россиянок Мария Вадеева набрала 15 очков, Ксения Левченко - 9.

В Стамбул сборная России прилетела со сбора в Новогорске. На базу пригласили 18 спортсменок, но перед поездкой в Турцию список потенциальных участниц чемпионата континента сократился до 14.

Тренировки у россиянок продолжатся в Москве 1 июня. В программе подготовки также значатся спаренные контрольные матчи с Сербией (Белград, 4-5 июня) и Беларусью (Минск, 8-9 июня).

Напомним, что женский Евробаскет-2021 пройдет во Франции и Испании 17-27 июня.