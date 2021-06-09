Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ), регулирующий правила футбола, внес изменения в правило определения положения "вне игры".

Отныне плечо признано частью тела, которой можно забить гол. ИФАБ поясняет, что плечо не считается частью руки при определении игры рукой. Это значительно облегчит жизнь нападающим и, наоборот, усложнит задачу защитникам.

- То, как поменяли правило, больше соответствует духу игры и дает футболистам больше свободы на поле, - отметил глава судейского комитета УЕФА итальянец Роберто Розетти.

А накануне стало известно, что российская премьер-лига (РПЛ) попала в пятерку европейских первенств по числу представителей на первенстве Европы по футболу, сообщает специализированный портал Sportskeeda.

РПЛ на предстоящих соревнованиях представят 32 футболиста, 22 из которых играют за сборную России. Четыре легионера из нашего первенства представляют Швецию (Кристоффер Олссон, Виктор Классон, Маркус Берг - все "Краснодар", Джордан Ларссон - "Спартак"), двое - Хорватию (зенитовец Деян Ловрен и хавбек ЦСКА Никола Влашич), двое - Польшу (Мацей Рыбус, Гжегож Крыховяк - оба "Локомотив"), а также спартаковские полузащитники Алекс Крал (Чехия) и Квинси Промес (Нидерланды).

Наибольшее количество представителей на Евро у английской Премьер-лиги - 118 игроков. Далее идут первенства Германии (90 футболистов), Италии (70) и Испании (39). Всего на турнире примут участие спортсмены из 42 лиг. В списке клубов с наибольшим количеством игроков лидируют финалисты последнего Лиги чемпионов - "Манчестер Сити" и "Челси" (по 15 человек).

Накануне также компания CIES Football Observatory представила обновленный рейтинг самых дорогих футболистов ведущих европейских первенств. Новым лидером списка стал полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден (190,2 млн евро). Вместе с ним в тройку вошли два представителя "МЮ" - Мэйсон Гринвуд (178 млн) и Маркус Рэшфорд (159,1 млн).

Тем временем

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть клуб в летнее межсезонье. Как сообщают зарубежные СМИ, представители португальца ведут переговоры с "ПСЖ", "Реалом" и "Манчестер Юнайтед". Сам Роналду сейчас сосредоточен на Евро и готовится решить все остальные вопросы после турнира.