Три года назад на чемпионате мира в России бельгийцы остановились в шаге от финала, уступив будущему победителю турнира Франции (0:1). С той поры в команде Роберто Мартинеса если и произошли изменения, то небольшие. Лидерами остаются все те же игроки, что и на первенстве планеты, - Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку, Эден Азар.

Другой вопрос, что те же Де Брёйне и Азар подходят к чемпионату Европы не в самой лучшей форме. Азар последние два года больше лечится, чем выходит на поле. Большую часть прошлого сезона из-за серьезной травмы пропустил экс-хавбек питерского "Зенита" Аксель Витсель. Наконец, не до конца понятно, когда вернется в строй Де Брёйне. Игрок "Манчестер Сити" накануне успешно перенес операцию в связи с повреждением глазницы, но когда он сможет помочь своим партнерам - пока неизвестно.

По словам главного тренера бельгийской сборной Роберто Мартинеса, он рассчитывает как на Азара, так и на Витселя с Де Брёйне.

- Операция Де Брёйне заняла всего 20 минут, все прошло очень хорошо. Это небольшое вмешательство необходимо в долгосрочной перспективе. Что касается Азара, то нам пришлось долго ждать, чтобы он снова смог сыграть за нас. Сейчас Эден в неплохой форме. Витсель? Это важный футболист. Аксель не набрал нужную форму, но мы рассчитываем на него, - отметил Мартинес.

10 побед одержала Бельгия в десяти матчах квалификации Евро-2020

Что касается результатов, то в этом календарном году Бельгия чуть сбавила обороты. В квалификации чемпионата мира-2022 команда Мартинеса набрала четыре очка в двух матчах, а в двух контрольных встречах "красные дьяволы" сначала сыграли вничью с Грецией (1:1), а затем одолели хорватов (1:0).

- Мне понравилось отношение ребят в товарищеских встречах. Есть еще несколько моментов, требующих внимания, но мы готовы к Евро, - сказал Мартинес.

Несмотря на определенные кадровые проблемы, безусловно, Бельгия - главный фаворит нашей группы. Интересный факт: суммарная трансферная стоимость всех игроков "красных дьяволов" составляет 670 миллионов евро, что на 125 миллионов больше, чем суммарная стоимость футболистов сборных России, Дании и Финляндии.

Что касается истории выступления бельгийской сборной на чемпионатах Европы, то для нее нынешний розыгрыш турнира - шестой в истории. Наивысшим достижением остается выход в финал в 1980 году, когда в решающей встрече ФРГ одолела "красных дьяволов" (2:1). В 2016 году Бельгия дошла до четвертьфинала, в котором проиграла Уэльсу (1:3).