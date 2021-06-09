Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
09.06.2021 18:52
Рубрика: Спорт

Бельгийские пациенты

Лучшая сборная мира столкнулась с кадровыми проблемами
Сборная Бельгии занимает первое место в рейтинге ФИФА. Многие эксперты справедливо отмечают, что сейчас у "красных дьяволов" - одно из лучших поколений в истории. И оно способно завоевывать трофеи.
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(8478)
Лидер сборной Бельгии Кевин Де Брёйне может пропустить Евро из-за серьезной травмы. Фото: Reuters Лидер сборной Бельгии Кевин Де Брёйне может пропустить Евро из-за серьезной травмы. Фото: Reuters
Лидер сборной Бельгии Кевин Де Брёйне может пропустить Евро из-за серьезной травмы. Фото: Reuters

Три года назад на чемпионате мира в России бельгийцы остановились в шаге от финала, уступив будущему победителю турнира Франции (0:1). С той поры в команде Роберто Мартинеса если и произошли изменения, то небольшие. Лидерами остаются все те же игроки, что и на первенстве планеты, - Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку, Эден Азар.

Фото: Елена Руско/ РИА Новости
В сборных Испании и Швеции диагностировали случаи заражения COVID-19

Другой вопрос, что те же Де Брёйне и Азар подходят к чемпионату Европы не в самой лучшей форме. Азар последние два года больше лечится, чем выходит на поле. Большую часть прошлого сезона из-за серьезной травмы пропустил экс-хавбек питерского "Зенита" Аксель Витсель. Наконец, не до конца понятно, когда вернется в строй Де Брёйне. Игрок "Манчестер Сити" накануне успешно перенес операцию в связи с повреждением глазницы, но когда он сможет помочь своим партнерам - пока неизвестно.

По словам главного тренера бельгийской сборной Роберто Мартинеса, он рассчитывает как на Азара, так и на Витселя с Де Брёйне.

- Операция Де Брёйне заняла всего 20 минут, все прошло очень хорошо. Это небольшое вмешательство необходимо в долгосрочной перспективе. Что касается Азара, то нам пришлось долго ждать, чтобы он снова смог сыграть за нас. Сейчас Эден в неплохой форме. Витсель? Это важный футболист. Аксель не набрал нужную форму, но мы рассчитываем на него, - отметил Мартинес.

10 побед одержала Бельгия в десяти матчах квалификации Евро-2020

Что касается результатов, то в этом календарном году Бельгия чуть сбавила обороты. В квалификации чемпионата мира-2022 команда Мартинеса набрала четыре очка в двух матчах, а в двух контрольных встречах "красные дьяволы" сначала сыграли вничью с Грецией (1:1), а затем одолели хорватов (1:0).

- Мне понравилось отношение ребят в товарищеских встречах. Есть еще несколько моментов, требующих внимания, но мы готовы к Евро, - сказал Мартинес.

Фото: EPA-EFE/Alberto Estevez
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Европы по футболу

Несмотря на определенные кадровые проблемы, безусловно, Бельгия - главный фаворит нашей группы. Интересный факт: суммарная трансферная стоимость всех игроков "красных дьяволов" составляет 670 миллионов евро, что на 125 миллионов больше, чем суммарная стоимость футболистов сборных России, Дании и Финляндии.

Что касается истории выступления бельгийской сборной на чемпионатах Европы, то для нее нынешний розыгрыш турнира - шестой в истории. Наивысшим достижением остается выход в финал в 1980 году, когда в решающей встрече ФРГ одолела "красных дьяволов" (2:1). В 2016 году Бельгия дошла до четвертьфинала, в котором проиграла Уэльсу (1:3).

Новости чемпионата
В сборных Испании и Швеции диагностировали случаи заражения COVID-19 18:44
Александр Неценко рассказал о тонкостях работы комментатора 17:38
Евро-2020 начнется 11 июня: как посетить матчи турнира 17:20
На время Евро-2020 в Петербурге ограничат использование самокатов 14:04
За кого болеют российские знаменитости в Евро-2020 08:17
Как будут проходить все матчи группового турнира и плей-офф 15:58

Как будут проходить все матчи группового турнира и плей-офф 15:58

"Российская газета" представляет полное расписание чемпионата Европы по футболу. Мы подготовили для вас удобную инфографику, в которой указаны даты, время и телеканалы, которые покажут тот или иной матч

Соболев: И мечтать не мог, что сыграю за сборную на Евро 14:03

Соболев: И мечтать не мог, что сыграю за сборную на Евро 14:03

Нападающий "Спартака" и сборной России Александр Соболев в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал об ожиданиях от предстоящего чемпионата Европы и заявил, что знает о слабых сторонах соперников по группе. Также футболист назвал три главных козыря нашей сборной

Минспорт поставил российским футболистам задачу выйти в плей-офф Евро-2020 12:31

Минспорт поставил российским футболистам задачу выйти в плей-офф Евро-2020 12:31

Министр спорта РФ Олег Матыцин в среду посетил тренировку сборной страны на базе в Новогорске, где она готовится к предстоящему чемпионату Европы. По его словам, от футболистов ожидают только победы, но задачей на турнир является выход в плей-офф

Букмекеры считают французов главными фаворитами Евро-2020 07:31

Букмекеры считают французов главными фаворитами Евро-2020 07:31

Перед крупными турнирами у букмекеров нет недостатка в прогнозах. Специалисты и аналитики по всей Европе пытаются предугадать, какая из 24 сборных - участниц грядущего форума станет чемпионом