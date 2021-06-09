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09.06.2021 15:58
Рубрика: Спорт

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Российская газета - Неделя № 126(8477)
Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Илья Соболев
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На время Евро-2020 в Петербурге ограничат использование самокатов 14:04
Как добраться до стадиона "Санкт-Петербург" 06:32
Составы Словакии, Венгрии, Франции, Португалии, Германии на Евро-2020 06:28
Составы Чехии, Англии, Шотландии, Испании, Польши, Швеции на Евро-2020 06:20
Составы Финляндии, Северной Македонии, Австрии, Нидерландов, Украины, Хорватии на Евро-2020 06:17
Матыцин поставил задачу российским футболистам выйти в плей-офф Евро-2020 12:31

Матыцин поставил задачу российским футболистам выйти в плей-офф Евро-2020 12:31

Министр спорта РФ Олег Матыцин в среду посетил тренировку сборной страны на базе в Новогорске, где она готовится к предстоящему чемпионату Европы. По его словам, от футболистов ожидают только победы, но задачей на турнир является выход в плей-офф

Что такое Fan ID и как он будет работать на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге 03:40

Что такое Fan ID и как он будет работать на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге 03:40

На матчах чемпионата Европы по футболу-2020 в России вопросы безопасности будут решать с помощью паспорта болельщика. Что это такое, как его получить и как он будет работать, а также что можно и нельзя проносить на стадион - узнайте в материале "РГ"

Российская премьер-лига стала пятой по количеству игроков на Евро 08.06.2021

Российская премьер-лига стала пятой по количеству игроков на Евро 08.06.2021

Российская премьер-лига попала в пятерку европейских первенств по числу представителей на чемпионате Европы по футболу. РПЛ на предстоящих соревнованиях представят 32 футболиста, 22 из которых играют за сборную России

Кержаков: Сборной нужно в первых двух матчах решить вопрос с выходом в плей-офф 08.06.2021

Кержаков: Сборной нужно в первых двух матчах решить вопрос с выходом в плей-офф 08.06.2021

Александр Кержаков по-прежнему остается рекордсменом сборной России по футболу по числу забитых мячей. После завершения карьеры игрока он стал тренером. В интервью "РГ" Кержаков рассказал о своей тренерской работе и поделился мнением о перспективах сборной страны на Евро-2020