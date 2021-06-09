Кто, с кем, когда
Матыцин поставил задачу российским футболистам выйти в плей-офф Евро-2020 12:31
Министр спорта РФ Олег Матыцин в среду посетил тренировку сборной страны на базе в Новогорске, где она готовится к предстоящему чемпионату Европы. По его словам, от футболистов ожидают только победы, но задачей на турнир является выход в плей-офф
Что такое Fan ID и как он будет работать на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге 03:40
На матчах чемпионата Европы по футболу-2020 в России вопросы безопасности будут решать с помощью паспорта болельщика. Что это такое, как его получить и как он будет работать, а также что можно и нельзя проносить на стадион - узнайте в материале "РГ"
Российская премьер-лига стала пятой по количеству игроков на Евро 08.06.2021
Российская премьер-лига попала в пятерку европейских первенств по числу представителей на чемпионате Европы по футболу. РПЛ на предстоящих соревнованиях представят 32 футболиста, 22 из которых играют за сборную России
Кержаков: Сборной нужно в первых двух матчах решить вопрос с выходом в плей-офф 08.06.2021
Александр Кержаков по-прежнему остается рекордсменом сборной России по футболу по числу забитых мячей. После завершения карьеры игрока он стал тренером. В интервью "РГ" Кержаков рассказал о своей тренерской работе и поделился мнением о перспективах сборной страны на Евро-2020