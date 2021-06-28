Торган Азар признан лучшим игроком матча Бельгия - Португалия
В воскресенье в матче 1/8 финала бельгийцы со счетом 1:0 победили триумфаторов Евро-2016 - команду Португалии.
Победу сильнейшей сборной, согласно рейтингу ФИФА, принес нанесенный в концовке первого тайма удар из-за пределов штрафной полузащитника Торгана Азара. Он и был признан лучшим игроком матча. Спортсмен поделился эмоциями от победы.
"В таких матчах нужно цепляться за моменты двумя руками. И вот пример. Вратарь ожидал, что я пробью в другой угол, и мяч влетел в сетку. Очень рад, что помог своей стране победить", - приводит слова бельгийца сайт УЕФА.
Португалия проиграла Бельгии и не смогла защитить титул чемпиона Европы 00:10
Бельгия обыграла Португалию в 1/8 Евро-2020 и вышла в четвертьфинал, где сыграет с Италией. Единственный гол на счету Торгана Азара. Португалия сложила полномочия чемпиона Европы в первом же раунде плей-офф, а Криштиану Роналду пока остается лучшим бомбардиром Евро
Англия и Германия поборются за одну из последних путевок в 1/4 финала Евро 27.06.2021
Сборные Англии и Германии во вторник вечером поборются за одну из последних путевок в 1/4 финала Евро. Ранее соперники играли между собой 33 раза. "Наше противостояние - это классика не только европейского, но и мирового футбола", - подчеркнул главный тренер немцев Йоахим Лев
Нидерланды проиграли Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы 27.06.2021
Сборная Нидерландов проиграла чехам в 1/8 чемпионата Европы по футболу со счетом 0:2, выступая в меньшинстве: во втором тайме судья Сергей Карасев удалил Маттейса де Лигта
Сборная Италии побила рекорд мира по времени без пропущенных мячей 27.06.2021
Сборная Италии пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. В 1/8 финала команда Роберто Манчини сломила сопротивление австрийцев - 2:1. Гол Саши Калайджича прервал сухую серию итальянской команды, которая насчитывала рекордные 1168 минут