Торган Азар признан лучшим игроком матча Бельгия - Португалия

В воскресенье в матче 1/8 финала бельгийцы со счетом 1:0 победили триумфаторов Евро-2016 - команду Португалии.

Победу сильнейшей сборной, согласно рейтингу ФИФА, принес нанесенный в концовке первого тайма удар из-за пределов штрафной полузащитника Торгана Азара. Он и был признан лучшим игроком матча. Спортсмен поделился эмоциями от победы.

"В таких матчах нужно цепляться за моменты двумя руками. И вот пример. Вратарь ожидал, что я пробью в другой угол, и мяч влетел в сетку. Очень рад, что помог своей стране победить", - приводит слова бельгийца сайт УЕФА.