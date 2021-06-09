По ТВ с места событий работал на первенстве планеты-2014 по футболу в Бразилии и как радио- и телекомментатор - на домашнем чемпионате мира-2018. Евро-2020 станет очередным крупным соревнованием в карьере Неценко. В интервью "РГ"-Неделе Александр поделился некоторыми интересными историями из опыта своей работы, сравнил чемпионаты мира и Европы, а также рассказал, какие плюсы и минусы он видит в игре нашей сборной.

Подготовка к Евро отличается чем-то от подготовки к чемпионату России или еврокубковым матчам?

Александр Неценко: По большому счету нет. Если ты держишь руку на пульсе на протяжении всей Премьер-лиги, то тебе не составит труда за час-полтора подготовиться к отдельно взятой игре. То же самое было перед первенством Европы. У меня будут четыре матча в группе, и я достаточно плотно следил за теми командами, на встречах которых мне предстоит работать. Постарался посмотреть все контрольные поединки с их участием, смотрел в интернете пресс-конференции, мнения футболистов и тренеров.

Было волнение перед первым в телевизионной карьере освещением чемпионата Европы?

Александр Неценко: Может, и было, но не столь большим, потому что я уже знал, как работать в прямом эфире - как телевизионном, так и радийном. Все-таки у меня за плечами были четыре Олимпиады - в Пекине, Ванкувере, Лондоне и Сочи. По специфике работы для спортивного журналиста и комментатора Евро очень похож на чемпионат мира. Я бы вообще связал эти два турнира.

Каким был ваш первый большой турнир?

Александр Неценко: Если брать именно футбол, то первенство планеты в ЮАР в 2010 году. Я работал в Йоханнесбурге, Претории и Кейптауне, был на финале. Что касается чемпионата Европы, то мой дебют состоялся в Киеве в 2012 году, где у нас была радиостудия. На чемпионате мира 2014 года в Бразилии я работал на шести матчах - в Форталезе и Натале. Очень много пришлось потрудиться на домашнем чемпионате мира 2018 года, особенно что касается радио. На ТВ я комментировал с Колей Саприным полуфинал Франция - Бельгия. Возвращаясь к волнению, могу сказать, что комментатору всегда хочется себя проявить. Волнение может быть связано с тем, как тебя воспримет публика. Когда ты впервые попадаешь в телевизионный эфир на такой турнир, как чемпионат мира, тебя переполняет масса эмоций, и ты не всегда можешь с ними совладать. Одно дело радиоэфир, совсем другое - телевизионный.

Какой самый экстремальный случай можете вспомнить в вашей работе?

Александр Неценко: Мне очень запомнился чемпионат мира в Бразилии. За два дня до матча Греция - Южная Корея я сильно отравился местной едой и вообще не был уверен, что смогу отработать эту игру: меня тошнило, было полное обезвоживание организма. Никогда не забуду свой первый поединок в качестве телевизионного комментатора на первенстве планеты. Это была игра Коста-Рика - Уругвай, которая проходила для меня под постоянной потерей связи с Москвой. Когда я пришел на позицию, мы начали проверять связь. Получилось, что я слышал, как у меня в гарнитуре по щелчку пропадает связь с Москвой, и восстанавливается она примерно через 7-10 секунд. Этот щелчок давал мне понимание того, что Москва в эти 7-10 секунд меня не слышит. Я позвал человека, который занимался связью во время матчей, и объяснил ему суть проблемы. Он сказал, что все нормально. Там реально было все хорошо, но по ходу первого тайма у меня 3-4 раза слетала связь. Однако по этому щелчку я ориентировался и понимал, что мне лучше сейчас ничего не говорить, чтобы Москва не чувствовала этого брака. Но проблема была в том, что сдерживать эти паузы постоянно не удается, поскольку игра идет, и не факт, что в эти 7-10 секунд в ней ничего не произойдет. Потому Москва после первого тайма сказала мне, что меня оттуда подстрахуют. Матч-то был увлекательный, Уругвай сенсационно проиграл. Я был так расстроен случившимся, полностью опустошен. Ведь это была моя первая игра на чемпионате мира.

Как происходит выбор комментатора на матч? Ваши пожелания учитываются?

Александр Неценко: Это огромное заблуждение, что комментатор идет и просит дать ему какую-то конкретную игру. Так может сделать несколько человек, и то теоретически. Пользуются ли они этим на практике - порой да, но тенденции такой нет. В основном отдел трансляций, отвечающий за распределение матчей, ориентируется на привязанность того или иного комментатора к какому-то отдельно взятому турниру. Всем ведь известно, кто больше работает на встречах чемпионата Италии, кто - на Англии, кто на Франции.

Что скажете о нашей группе на Евро? Принято считать, что Бельгия - фаворит, а мы поспорим за второе место с датчанами и финнами.

Александр Неценко: У меня в отношении сборной России на Евро есть определенный скепсис. Я не считаю Данию и Финляндию слабыми командами. С Бельгией все понятно - это лидер рейтинга ФИФА. У нас очень плохой календарь. Вероятность поражения в первой игре с бельгийцами весьма высока. Второй матч - с финнами, в котором нам обязательно надо побеждать, потому что третий поединок пройдет в Копенгагене. Что касается Финляндии, я комментировал несколько встреч этой команды в Лиге наций. Могу сказать, что это очень качественный коллектив. Тренер Маркку Канерва вел многих футболистов еще с молодежной сборной. У них есть сильные исполнители. Взять того же Теэму Пукки, регулярно забивающего за английский "Норвич", или опорного полузащитника Глена Камара, который два года подряд выходит в плей-офф Лиги Европы с "Рейнджерс", а в этом сезоне стал чемпионом Шотландии.

А датчане сильнее нас?

Александр Неценко: Здесь у меня нет иллюзий. Если брать по игрокам, выступающим в ведущих клубах, то мы вчистую уступаем скандинавам. У Дании в воротах голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель - это высочайший уровень, человек столько лет защищает ворота не самой последней английской команды. В защите у них победитель Лиги чемпионов с "Челси" Андреас Кристенсен и Симон Кьяер из "Милана", который в прошлом сезоне боролся за чемпионство. Кристиана Эриксена, думаю, представлять не надо. Юссуф Поульсен - один из лидеров "Лейпцига", Мартин Брэтуэйт выступает за "Барселону". Но при этом есть нюансы, которые могут сыграть в пользу нашей команды. Во-первых, мы проведем два домашних матча. Во-вторых, перед чемпионатом мира-2018 штаб Черчесова доказал, что он умеет готовить команду. Еще один момент - мне понравилось, как сборная разбирала соперников. Было видно, что Россия знает слабые места оппонента и бьет в них. Наконец, на Евро из группы могут выйти три сборные. И трех очков, завоеванных условно в матче с Финляндией, может оказаться достаточно для выхода в плей-офф. Напомню, что на Евро-2016 Португалия пробилась в плей-офф с тремя баллами, не победив ни разу в группе. А затем она выиграла турнир. Я, конечно, не верю на данный момент, что Россия завоюет титул, но показать хороший результат она способна.

Регионы

Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области:

У сборной Бельгии - сильный набор исполнителей и мощная линия нападения. Объективно они имеют все шансы выйти на первое место в группе.

В финале, полагаю, могут встретиться Бельгия и Россия, наши ребята тоже имеют серьезные шансы. Думаю, что Россия сможет взять "серебро".

Подготовила Наталья Коротченко

Прогноз от музыканта

Денис Мацуев, пианист, народный артист России:

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Одно могу сказать точно - в эмоциональном плане этот чемпионат будет иметь огромный успех. Потому что звук удара по мячу уже не будет отражаться эхом от пустых трибун. Будь ты музыкант или футболист - когда ты играешь в полной тишине на пустом стадионе, в пустом зале - нет энергии, нет театра, нет того, ради чего это все делается, это совсем иная турбулентность, иная химия. Но вакцины работают, и публика будет.

Я сам буду срывать голос в Питере 12-го на бельгийцах. И чтоб это было не зря - уже сейчас желаю успеха моему другу Станиславу Саламовичу, который нагружает сейчас наших по полной, закладывая так называемый базис, который даст нам силу выстрелить. Пока мы на трибунах будем держать кулаки.

Подготовил Андрей Васянин