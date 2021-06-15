Кристиан Эриксен отметил, что уже чувствует себя лучше, но должен пройти ряд обследований и оставаться под наблюдением врачей. Фото: instagram

На своей странице в "Инстаграме" Эриксен сообщил, что у него все в порядке, но ему еще предстоит пройти ряд обследований. Хавбек миланского "Интера" также поблагодарил всех, кто поддержал его в этот непростой период.

- Всем привет. Спасибо большое за поддержку со всего мира. Это много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, насколько это возможно в данных обстоятельствах. Мне все еще нужно пройти ряд обследований в больницу, но я чувствую себя хорошо. Теперь буду болеть за нашу сборную в следующих встречах. Играйте за всю Данию! Всего наилучшего, Кристиан, - написал Эриксен.

Чуть ранее стало известно, что в Копенгагене появилась стена, на которой болельщики могут оставить пожелания Кристиану. Изначально она задумывалась для того, чтобы художники рисовали на ней события чемпионата Европы. Однако после инцидента с Эриксеном всем желающим разрешили писать и рисовать на стене пожелания игроку.

Теперь один из главных вопросов - сможет ли Эриксен вернуться в большой футбол. И если это произойдет - то когда и при каких условиях. По словам агента датчанина Мартина Шутса, Кристиан не собирается сдаваться.

- Врачи проводят углубленные обследования, это займет время. Эриксен не сдается, он и его семья благодарят всех. Он остается под наблюдением врачей, но хочет поддержать своих партнеров по сборной в матче против Бельгии, - приводит слова Шутса издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что, несмотря на инцидент с Эриксеном, матч Дании с Финляндией (0:1) спустя полтора часа был доигран. Скандинавы остались недовольны этим решением УЕФА.

- Я видел заявление УЕФА, которое отметило, что они приняли такое решение по совету футболистов, якобы мы настояли на том, чтобы доиграть. Но это неправда. Ну или зависит от того, что считать правдой. Футболистам предложили три варианта: провести оставшиеся 50 минут сразу, доиграть их на следующий день, либо нам засчитали бы техническое поражение 0:3. Был ли у нас был выбор? Не думаю, - отметил голкипер датчан Каспер Шмейхель.