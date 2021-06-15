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15.06.2021 21:07
Рубрика: Спорт

Дубль Роналду помог Португалии разгромить Венгрию

Сборная Португалии стартовала с уверенной победы на чемпионате Европы-2020. Криштиану Роналду и компания разгромили в гостях венгров со счетом 3:0.
Текст: Артур Нанян

Этот матч стал знаковым еще до своего начала. Во-первых, на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште собралось чуть больше 60 тысяч зрителей, арена была полностью заполнена. Напомним, что Венгрия - единственная страна из числа хозяев турнира, разрешившая 100-процентную заполняемость в поединках в Будапеште. Во-вторых - лидер португальцев Криштиану Роналду установил рекорд: он стал первым футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы.

Фото: instagram / el_capitano_official
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Но и это еще не все. При счете 1:0 Роналду реализовал пенальти, и, таким образом, он обошел легендарного француза Мишеля Платини и стал лучшим бомбардиром в истории Евро с десятью забитыми мячами. Уже в компенсированное время Криштиану оформил дубль, установив окончательный счет - 3:0.

Добавим, что в рамках этой группы сегодня в 22:00 по московскому времени сыграют Франция и Германия. "РГ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

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