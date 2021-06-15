Дубль Роналду помог Португалии разгромить Венгрию
Этот матч стал знаковым еще до своего начала. Во-первых, на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште собралось чуть больше 60 тысяч зрителей, арена была полностью заполнена. Напомним, что Венгрия - единственная страна из числа хозяев турнира, разрешившая 100-процентную заполняемость в поединках в Будапеште. Во-вторых - лидер португальцев Криштиану Роналду установил рекорд: он стал первым футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы.
Но и это еще не все. При счете 1:0 Роналду реализовал пенальти, и, таким образом, он обошел легендарного француза Мишеля Платини и стал лучшим бомбардиром в истории Евро с десятью забитыми мячами. Уже в компенсированное время Криштиану оформил дубль, установив окончательный счет - 3:0.
Добавим, что в рамках этой группы сегодня в 22:00 по московскому времени сыграют Франция и Германия. "РГ" проведет онлайн-трансляцию встречи.
Франция - Германия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 22:00
Матчем между сборными Франции и Германии на чемпионате Европы по футболу завершается первый тур группового этапа. Игра состоится в Германии на "Арене Мюнхен". "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи
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