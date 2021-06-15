Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы

При счете 1:0 в пользу своей команды Роналду реализовал пенальти, удвоив преимущество португальцев. Этот гол стал десятым для форварда "Ювентуса" в чемпионатах Европы, что позволило ему обогнать легендарного француза Мишеля Платини и стать лучшим снайпером в истории турнира.

Отметим, что уже в компенсированное время встречи в Будапеште Роналду оформил дубль. Португалия разгромила Венгрию со счетом 3:0.

Криштиану установил сегодня еще один рекорд: он стал первым футболистом, сыгравшим в пяти розыгрышах Евро.