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15.06.2021 20:58
Рубрика: Спорт

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил историческое достижение в матче Евро-2020 против Венгрии.
Текст: Артур Нанян

При счете 1:0 в пользу своей команды Роналду реализовал пенальти, удвоив преимущество португальцев. Этот гол стал десятым для форварда "Ювентуса" в чемпионатах Европы, что позволило ему обогнать легендарного француза Мишеля Платини и стать лучшим снайпером в истории турнира.

Фото: REUTERS
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Отметим, что уже в компенсированное время встречи в Будапеште Роналду оформил дубль. Португалия разгромила Венгрию со счетом 3:0.

Криштиану установил сегодня еще один рекорд: он стал первым футболистом, сыгравшим в пяти розыгрышах Евро.

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