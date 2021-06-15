Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы
При счете 1:0 в пользу своей команды Роналду реализовал пенальти, удвоив преимущество португальцев. Этот гол стал десятым для форварда "Ювентуса" в чемпионатах Европы, что позволило ему обогнать легендарного француза Мишеля Платини и стать лучшим снайпером в истории турнира.
Отметим, что уже в компенсированное время встречи в Будапеште Роналду оформил дубль. Португалия разгромила Венгрию со счетом 3:0.
Криштиану установил сегодня еще один рекорд: он стал первым футболистом, сыгравшим в пяти розыгрышах Евро.
Франция - Германия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 22:00
Матчем между сборными Франции и Германии на чемпионате Европы по футболу завершается первый тур группового этапа. Игра состоится в Германии на "Арене Мюнхен". "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи
Дубль Роналду помог Португалии разгромить Венгрию 21:07
Сборная Португалии стартовала с уверенной победы на чемпионате Европы-2020. Криштиану Роналду и компания разгромили в гостях венгров со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе в Будапеште, на котором собралось более 60 тысяч зрителей
Мостовой: Российским футболистам надо наладить игру в атаке на Евро-2020 18:05
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