Роналду первым в истории сыграл на пяти чемпионатах Европы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил очередной рекорд: он стал первым футболистом в истории, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы.

Роналду вышел в стартовом составе своей команды на матч первого тура группового этапа Евро-2020 в Будапеште против Венгрии. Всего 17 человек приняли участие в финальной стадии соревнований четыре раза. Бывший голкипер испанской сборной Икер Касильяс попадал в заявку "красной фурии" пять раз, но в 2000 году он так ни разу и не вышел на поле.

Что касается Роналду, то на первом для себя Евро он сыграл еще в 2004 году, когда Португалия дошла до финала, но уступили в нем грекам. В 2016 году Криштиану и его партнеры завоевали титул.

Добавим, что сегодня Криштиану добился еще одного достижения: он стал рекордсменом по числу проведенных встреч на Евро (39 матчей), обойдя немца Бастиана Швайнштайгера (38).