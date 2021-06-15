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15.06.2021 19:11
Рубрика: Спорт

Роналду первым в истории сыграл на пяти чемпионатах Европы

Текст: Артур Нанян
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил очередной рекорд: он стал первым футболистом в истории, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы.

Фото: instagram.com/chriseriksen8
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Роналду вышел в стартовом составе своей команды на матч первого тура группового этапа Евро-2020 в Будапеште против Венгрии. Всего 17 человек приняли участие в финальной стадии соревнований четыре раза. Бывший голкипер испанской сборной Икер Касильяс попадал в заявку "красной фурии" пять раз, но в 2000 году он так ни разу и не вышел на поле.

Что касается Роналду, то на первом для себя Евро он сыграл еще в 2004 году, когда Португалия дошла до финала, но уступили в нем грекам. В 2016 году Криштиану и его партнеры завоевали титул.

Добавим, что сегодня Криштиану добился еще одного достижения: он стал рекордсменом по числу проведенных встреч на Евро (39 матчей), обойдя немца Бастиана Швайнштайгера (38).

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