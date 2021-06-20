Французские СМИ жестко раскритиковали свою сборную

"Их нельзя было узнать, - с горечью констатировал ее спецкор в Будапеште, - В раскаленном пекле стадиона они утратили скоростные качества, казалось, что им не хватает инициативы. В целом весьма бледное выступление".

Примерно в таких же выражениях описывает игру столичная газета Parisien. "Увы, команде Дидье Дешама не удалось подтвердить свой класс. Вялые в нападении, многие из игроков не показали ожидаемого класса игры".

Еще более суровую оценку "синим" дал спортивный обозреватель Figaro Бастид Деспрез: "В то время, как венгры сыграли, как мне представляется, свой лучший матч за два десятилетия этого века, французская сборная предстала на стадионе "Пушкаш Арена" в виде своей копии, вызвавшей лишь глубокое разочарование. Только Льорис, Кимбемпе, Канте, Мбаппе и Гризманн были более или менее похожи на себя. То есть пять игроков из одиннадцати. Меньше половины. Когда команда опускается до такого уровня, ее никто уже не боится. Более того, у нее нет шансов оказаться 11 июля в финале на стадионе "Уэмбли". Ничего кроме реванша в игре с португальцами может спасти "синих", - резюмирует обозреватель.

И только один подбадривающий голос прозвучал в этом хоре жестких критиков. Он принадлежит тренеру итальянской сборной Роберто Манчини. По его мнению, ничего страшного не произошло. "Французы сыграли всего два матча, -заявил он, - Команды, которые, как правило, выигрывают мировые чемпионаты, будь то Португалия, Франция или Германия, входят в форму по ходу встреч, и нечто подобное произойдет и с "синими", среди которых, напомню, отличнейшие игроки".