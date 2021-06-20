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20.06.2021 16:36
Рубрика: Спорт

Симон Кьяер: Дзюба не так быстр, как Лукаку, но все равно опасен

Капитан сборной Дании Симон Кьяер рассказал, как его партнеры по команде готовятся к заключительному матчу группового этапа Евро-2020 против сборной России, а также отметил сильные стороны соперника.
Текст: Илья Соболев (Копенгаген)
Капитан сборной Дании Симон Кьяер. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Капитан сборной Дании Симон Кьяер. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Капитан сборной Дании Симон Кьяер. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Симон, за последнее время вам и вашим партнерам пришлось многое пережить…

Симон Кьяер: Я очень благодарен за поддержку. Здорово, что наша команда так отреагировала. Было трудно, но с нетерпением жду следующего матча. Мы все отреагировали довольно эмоционально. Отреагировали так, как мы чувствовали. Мы этот вечер никогда не забудем. Кристиану предстоит долгий процесс восстановления, дайте ему время восстановиться. Что касается нас, постараемся контролировать то, что можем.

Что скажете об игроках сборной России?

Симон Кьяер: Я думаю, что и в прошлой игре нам пришлось действовать против классных нападающих. Дзюба не так быстр, но он опасен. Мы уважаем игру сборной России, но фокусируемся на наших сильных сторонах. Если у нас будет столько же энергии, сколько в матче с Бельгией, то все будет хорошо. И если будет такая же поддержка болельщиков, все закончится хорошо. Я уверен в завтрашнем матче. Мы сегодня обсудим еще детали по сборной России и будем готовы к завтрашней игре.

Какой игрок сборной России кажется вам наиболее опасным?

Фото: Anton Vaganov - Pool/Getty Images
Сборная России отправится в Данию на матч Евро-2020 за сутки до игры

Симон Кьяер: Мне как защитнику нужно сохранять концентрацию. В сборной России много хороших игроков. В Европе эту команду недооценивают. Мы готовы к завтрашнему матчу, готовы к тяжелому соперничеству. В последние пару лет россияне хорошо себя проявили и являются серьезной угрозой.

После всего, что произошло с вашей командой, насколько важным будет пройти в следующий этап?

Симон Кьяер: Это будет очень много значить после того, что случилось. У нас есть все необходимые качества. С нетерпением ждем завтрашней игры. Постараемся показать все, на что способны. Это все, что мы можем сделать. Чувствую себя довольно уверенно перед игрой.

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