Главный тренер сборной Дании: Сборная России - достойный соперник

Каспер Хьюлманд: Прежде всего, хочу сказать, что провели замечательный матч против Бельгии. Благодарны всей стране за поддержку. Рады, что нас все поддерживали. Надеемся на то же самое и завтра. Странно, что у нас по-прежнему нет ни одного очка. Но если победим сборную России, то сможем пройти дальше. Очень хотим победить. По сути, для нас Евро начинается только сейчас. Сборная России показывает хорошую игру, когда нуждается в этом. У них есть игроки достаточно сильные в определенных аспектах. Поэтому нам нужна поддержка всего стадиона. Конечно, нам необходимо забить. Это последняя игра на групповом этапе. Готовы подарить болельщикам красивый футбол. Но пока концентрируемся на стратегии и тактике.

Как изменилась атмосфера в команде после встречи с Кристианом Эриксеном?

Каспер Хьюлманд: Это очень многое значило для игроков, которые его еще не видели. Было здорово встретиться с ним вживую. Всем это запомнилось. Атмосфера в команде уже другая. Для некоторых игроков было очень важно встретиться с Кристианом.

Как оцените роль капитана Симона Кьяера во всей этой ситуации с Эриксеном?

Каспер Хьюлманд: У нас потрясающая команда. Много игроков, которые сильны, как личности. Все отреагировали по-своему на ситуацию. Симон - один из тех, кто потрясающе проявил себя как человек. У него много эмпатии: ребята знают, что он замечательный человек. Это Кьяер и продемонстрировал.

Насколько вас давят ожидания? Будете ли вы во время игры с Россией следить за параллельным матчем Бельгия - Финляндия?

Каспер Хьюлманд: Мы привыкли к давлению, к большим ожиданиям. Это нормально. Если мы выиграем, то, скорее всего, пройдем дальше. Конечно, будем следить и за параллельным матчем. Посмотрим, какой там счет в перерыве.

Расскажите поподробнее, что вы знаете о сборной России?

Каспер Хьюлманд: В сборной России много хороших, талантливых игроков. Молодых и опытных. Знаем, как играет Дзюба, как проявляет себя в "Аталанте" Алексей Миранчук. Посмотрим, восстановится ли у них Марио Фернандес. Мне кажется, российский футбол недооценивают. Это качественный футбол. Сборная России - достойный соперник.

Как думаете, с каким настроем подойдет к матчу с вами соперник?

Каспер Хьюлманд: Пожалуй, не буду комментировать. Знаем, что нас ждет. Знаем, что россияне делают много замен во втором тайме, играют по разным схемам. К ним сложно подготовиться, у нас есть четкое представление, как подготовиться к игре.