Смолов отреагировал на слова Черчесова о невызове в сборную

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов прокомментировал слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о невызове игрока на чемпионат Европы-2020.

Ранее Черчесов дал пресс-конференцию, на которой заявил, что он отказался от идеи пригласить Смолова из-за поста футболиста в социальных сетях.

"Сможем ли поговорить? Нет ребят, извините. Слова Черчесова? Вот поэтому и не хочу говорить. Конечно, я слышал их. Обидно ли мне? Нет", - приводит слова Федора "Матч ТВ".

В прошедшем сезоне Смолов провел за "Локомотив" 28 встреч, в которых забил 11 мячей. На Евро-2020 Черчесов вызвал трех нападающих: Артема Дзюбу, Александра Соболева и Антона Заболотного.