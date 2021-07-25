Анзор Кавазашвили: Считаю поступок Валерия Карпина геройским

Бывший вратарь сборной СССР и московского "Спартака" Анзор Кавазашвили отдал должное мужеству Валерия Карпина, согласившемуся на пост главного тренера сборной России по футболу.

Недавно отметивший свой 81-й день рождения Анзор Кавазашвили считает, что Карпин совершил геройский поступок, и ждет от него кадровых перемен после неудачного выступления на чемпионате Европы.

"Поступок Карпина считаю геройским, потому что я не ожидал, что кто-то из российских тренеров согласится занять этот пост. Меня радует, что он спартаковец. А вот смущает отсутствие у Валерия Георгиевича опыта работы со сборными командами. Но Валерий - профессионал, который творил чудеса на поле как игрок, а после завершения карьеры упорно шел к тому, чтобы попасть в элиту отечественных тренеров. Считаю, что наиважнейшим фактором его успеха станет то, кого он пригласит в свой тренерский штаб. Нужны настоящие знатоки международного футбола", - сказал Анзор Кавазашвили корреспонденту "РГ".

По мнению Кавазашвили, при новом главном тренере нужно обновлять состав команды.

"Одной из ошибок Станислава Черчесова стал не совсем правильный выбор игроков. Это касается и вратарской линии, где он предпочел Гилерме Шунина, и атака, где играл Дзюба, а Соболев почти весь Евро провел на скамейке запасных. Карпину нужно будет перестраивать игру сборной… Честно говоря, тут очень много вопросов, но главное, я очень не хочу, чтобы Карпин повторил судьбу Семина, Газзаева и Слуцкого, которые не сумели толком поработать в команде", - считает он.

Анзор Кавазашвили отметил и трудности, с которыми столкнется на этой работе Валерий Карпин.

"Мы не можем вырастить поколение молодых игроков, которые были бы конкурентоспособны и получали много игровой практики в ведущих клубах. Считаю, что главный тренер сборной должен обозначить эти проблемы, чтобы в РФС знали о тех проблемах, которые есть в нашем футболе", - уверен он.