Сборная России по волейболу разгромила бразильцев и досрочно вышла в плей-офф

"Пушка" Максима Михайлова в матче с бразильцами работала безукоризненно. Фото: РИА Новости

С бразильцами у наших волейболистов отношения особенные. Самая запоминающаяся встреча - в финале олимпийского Лондона-2012, в котором россияне, уступая 0:2 по партиям, вырвали у южноамериканцев победу, а заодно и олимпийское "золото". Отчасти бразильцы отомстили нашим на следующих Играх в Рио-де-Жанейро, разгромив российскую команду в полуфинале - 3:0. Хотя залечить душевную боль от лондонского фиаско удалось им вряд ли.

Самая свежая встреча сборных состоялась в недавней Лиги наций 23 июня. В отличие от бразильцев, выигравших турнир, россияне не смогли пробиться даже в финальный раунд, но, прежде чем покинуть Лигу наций, хорошенько шлепнули напоследок будущего чемпиона - 3:0.

К очередному противостоянию соперники подошли, имея в активе по две победы. Наши с одинаковым счетом разобрались с Аргентиной и США - 3:1. А вот бразильцы, разгромив Тунис (3:0), с аргентинцами изрядно помучились. У аргентинских волейболистов, конечно, нет Месси, но они были близки к победе, ведя по сетам 2:0. Но в решающий момент Бразилия собралась и игру вытащила - 3:2.

С нашими этот трюк не прошел. Многое решалось в концовке первой партии. Южноамериканцы вели 20:18, но удержать преимущество не смогли. Выиграв этот сет, россияне поймали кураж и дальнейший ход матча полностью контролировали. Благодаря этой победе наши возглавили группу "В" и уже точно не опустятся ниже четвертого места. А значит, путевка в плей-офф гарантирована.