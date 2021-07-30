Мужская сборная России по фехтованию на шпагах вышла в финал Олимпиады
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах вышла в финал олимпийского командного турнира.
В полуфинале соперником российской сборной была команда Китая, которая в рейтинге занимает более высокое место. По ходу поединка россияне сумели получить преимущество, которое в итоге гарантировало им выступление в финале. Встреча завершилась со счетом 45:38.
В финале россияне встретятся с командой Японии, которая довольно неожиданно победила корейцев.
В составе сборной России выступают Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков.
Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады в Токио 08:34
Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 25 м. Ранее Бацарашкина принесла сборной России первое золото Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м
Евгений Рылов выиграл второе олимпийское золото 05:01
Российский пловец Евгений Рылов взял еще одно золото на Играх в Токио. Дистанцию в 200 метров спортсмен преодолел за 1 минуту 53,27 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Вторым финишировал американец Райан Мерфи, третьим - британец Люк Гринбэнк