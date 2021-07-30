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Мужчины, шпага, команды - финал
Идет  день олимпиады
30.07.2021 08:59
Рубрика: Спорт

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах вышла в финал Олимпиады

Текст: Максим Домчев
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах вышла в финал олимпийского командного турнира.

Фото: Patrick Smith/Getty Images
Корейская команда выиграла "золото" в фехтовании на саблях

В полуфинале соперником российской сборной была команда Китая, которая в рейтинге занимает более высокое место. По ходу поединка россияне сумели получить преимущество, которое в итоге гарантировало им выступление в финале. Встреча завершилась со счетом 45:38.

В финале россияне встретятся с командой Японии, которая довольно неожиданно победила корейцев.

В составе сборной России выступают Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков.

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