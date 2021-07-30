Мужская сборная России по фехтованию на шпагах вышла в финал Олимпиады

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах вышла в финал олимпийского командного турнира.

В полуфинале соперником российской сборной была команда Китая, которая в рейтинге занимает более высокое место. По ходу поединка россияне сумели получить преимущество, которое в итоге гарантировало им выступление в финале. Встреча завершилась со счетом 45:38.

В финале россияне встретятся с командой Японии, которая довольно неожиданно победила корейцев.

В составе сборной России выступают Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков.