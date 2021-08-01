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Идет  день олимпиады
01.08.2021 05:14
Рубрика: Спорт

Травма помешала Клишиной выйти в финал на Олимпиаде в Токио

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не сумела выйти в финал Олимпиады в Токио из-за травмы.
Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В воскресенье прошли квалификационные соревнования по прыжкам в длину у женщин, в которых принимала участие российская спортсменка Дарья Клишина.

Фото: РИА Новости
Легкая атлетика на Олимпиаде в Токио

В первой попытке россиянка допустила заступ. Во второй ситуация повторилась, при этом спортсменка получила повреждение и не смогла выйти на заключительную попытку. В итоге она не квалифицировалась в финал.

В Токио российская легкая атлетика представлена всего 10 спортсменами из России.

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