Травма помешала Клишиной выйти в финал на Олимпиаде в Токио
В воскресенье прошли квалификационные соревнования по прыжкам в длину у женщин, в которых принимала участие российская спортсменка Дарья Клишина.
В первой попытке россиянка допустила заступ. Во второй ситуация повторилась, при этом спортсменка получила повреждение и не смогла выйти на заключительную попытку. В итоге она не квалифицировалась в финал.
В Токио российская легкая атлетика представлена всего 10 спортсменами из России.
Российские спортсмены завоевали три медали в восьмой день Олимпиады 31.07.2021
В восьмой день Олимпийских игр спортсменам из России удалось завоевать три медали разного достоинства. В командном турнире саблисток Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева выиграли золото. Серебро и бронзу принесли стрелки
Российские саблистки завоевали золото Олимпиады в командном турнире 31.07.2021
Россиянки Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио. В решающем матче Никитина, Великая и Позднякова победили француженок со счетом 45:41