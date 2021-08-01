Травма помешала Клишиной выйти в финал на Олимпиаде в Токио

В воскресенье прошли квалификационные соревнования по прыжкам в длину у женщин, в которых принимала участие российская спортсменка Дарья Клишина.

В первой попытке россиянка допустила заступ. Во второй ситуация повторилась, при этом спортсменка получила повреждение и не смогла выйти на заключительную попытку. В итоге она не квалифицировалась в финал.

В Токио российская легкая атлетика представлена всего 10 спортсменами из России.