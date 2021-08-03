03.08.2021 10:57
Рубрика: Спорт
Прыгун в воду Кузнецов остался без медали на трехметровом трамплине
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Евгений Кузнецов стал пятым в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде в Токио.
По сумме попыток россиянин сумел набрать 461,90 балла, проиграв чуть менее ста очков чемпиону.
Победу одержал китаец Се Сыи - 558,75 балла. Серебро в активе еще одного спортсмена из Китая Ван Цзунюанья - 534,90.
Третьим стал представитель Великобритании Джек Ло - 518,00.
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02.08.2021
02.08.2021
02.08.2021
Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа