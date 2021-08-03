Прыгун в воду Кузнецов остался без медали на трехметровом трамплине

Евгений Кузнецов стал пятым в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде в Токио.

По сумме попыток россиянин сумел набрать 461,90 балла, проиграв чуть менее ста очков чемпиону.

Победу одержал китаец Се Сыи - 558,75 балла. Серебро в активе еще одного спортсмена из Китая Ван Цзунюанья - 534,90.

Третьим стал представитель Великобритании Джек Ло - 518,00.